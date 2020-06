Opinión 23-06-2020

¿La vida es un regalo o una ironía?



Cuando menos lo esperamos, luego de tener todo planificado en el ámbito personal y familiar, suceden cosas que frenan los proyectos, surge una situación de emergencia a nivel mundial que deja pendiente sueños, matrimonios, viajes, estudios, trabajo, entre tantas otras cosas que se encontraban ya planificadas o en proyecto de realización.

Hoy contamos con tiempo, pero no podemos ocuparlo a nuestra libre disposición, ese tiempo nos permite reencontrarnos con los seres queridos, pero no podemos abrazarnos, juntarnos, compartir ni entregar las demostraciones de afecto que quisiéramos. Ha bajado la bencina, pero no podemos viajar, no hay congestión de vehículos por las grandes avenidas en las cuales nos desplazábamos horas para llegar a nuestro hogar o lugares de trabajo.

Nos encontramos presentes virtualmente, pero presencialmente estamos con el rostro cubierto sin poder apreciar la lozanía de nuestras mejillas, la blancura de los dientes cuando sonreímos o aquel gesto que nos permite apreciar las emociones. Deseamos estar con alguien a quien queremos abrazar y compartir un atardecer, una deliciosa once en aquella cafetería del centro o simplemente caminar tranquilamente pisando las secas hojas de los árboles.

Los estadios vacíos, cuando acostumbrábamos a disfrutar de un entretenido partido de fútbol, las discotecas bailan al ritmo del silencio y las obras de arte en los museos, cobran vida en la soledad de sus galerías. Es esto realmente un regalo o una ironía, puede que la respuesta está alojada en cada uno de nuestros corazones dependiendo de la realidad de cada persona.

Pero como Carabinero y atendiendo las vivencias de nuestro día a día en la hermosa ciudad de Linares, que nos cobija en cada rincón, podemos advertir que todo lo que ha sucedido es una simple Ironía, pero cuando todo pase y enfrentemos el nuevo amanecer, nos daremos cuenta que la vida es un hermoso regalo. Volveremos a llenar las calles de alegría, pero superando las diferencias que nos han enfrentado como sociedad, valoraremos más a nuestros abuelos, a nuestros padres y cada persona por el sólo hecho de ser persona, seremos más solidarios con quien está en la indefensión, las oportunidades de desarrollo deberán alcanzar hasta el más necesitado y eso tendrá una incidencia directa en la seguridad que tanto anhelamos como sociedad.



Esta ironía es una enseñanza de valores, de respeto, de sueños por alcanzar y metas por cumplir, que no sólo se fundamentan en el éxito económico, sino que deben ser cimentadas en el buen sentir, en donde la competencia se transforme en un complemento, en donde nos miremos con gratitud y no con odio y en que este regalo de la vida, lo disfrutemos todos juntos. Carabineros, médicos, trabajadores de la construcción, profesores y dirigentes, conductores y vendedores, toda la sociedad y de esa forma incluyamos a los postergados y rehabilitemos a quienes han optado por el camino equivocado.

Profundicemos nuestro autocuidado, salgamos juntos de esta crisis, ayúdate que te ayudamos, existe una sociedad mejor que juntos construiremos y transformaremos esta ironía en un gran regalo.



(Subprefecto Administrativo Prefectura Linares, Teniente Coronel José Lorca)