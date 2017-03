Opinión 29-03-2017

La vida por sobre todas las cosas

“Antes que te formaras en el vientre te conocí.” Jeremías 1:5



La vida es sagrada y es el principal valor o derecho humano. Tal es el axioma que manejamos todos y cada uno de nosotros, en nuestro devenir cotidiano. No existe- pensamos- nada que esté sobre ese concepto. Sin embargo, aquello que llamamos vida, comúnmente lo entendemos como la capacidad de respirar, el latir del corazón y, en general, las funciones biológicas de nuestro ser. La misma ley positiva salvaguarda, antes que la propiedad privada u otro valor por el estilo, la permanencia del sujeto sobre la tierra como entidad viviente, castigando con penas más o menos drásticas a quienes atentan directa o indirectamente contra la existencia de algún ser humano.

Esta consigna ha cobrado mayor fuerza sobre todo hoy cuando se discute en todos los niveles, la posibilidad de legislar en relación a la interrupción del desarrollo del ser al interior del vientre materno.

Sin lugar a dudas, el tema es altamente complejo, principalmente porque, como la mayoría de las cuestiones candentes, el asunto se puede mirar desde una multiplicidad de perspectivas.

Las tres causales que considera la discusión legislativa aborda en relación a la interrupción del embarazo las siguientes posibilidades: a) Cuando la vida de la mujer embarazada se encuentre en riesgo, y busca permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo; b) en los casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, es decir, que tenga las máximas probabilidades de nacer sin vida, la mujer podrá decidir si interrumpe o no su embarazo; c) la última establece que se podrá interrumpir el embarazo cuando éste sea resultado de una violación. En estas circunstancias, el proyecto de ley plantea que si la mujer que ha sido embarazada producto de una violación, no quiere seguir adelante con el embarazo, no se le puede exigir que lo continúe. Lo que se propone es que ella tenga la posibilidad de decidir y así impedir una nueva negación de su voluntad.

La sociedad se encuentra dividida en torno a esta gravitante materia, y con mucha razón. Nunca se ha puesto sobre el tapete la terrible realidad oculta tras las buenas costumbres, los discursos y los gestos de buena crianza.

El papel de la ley positiva es instituir criterios de la manera más equilibrada posible para enfrentar problemas concretos de la sociedad y proponer procedimientos para su solución. No obstante, la complejidad con que funciona la mente humana, con sus limitaciones, prejuicios e intereses a nivel personal, social y político, además del componente idiosincrático de una comunidad, dificulta llegar a conclusiones susceptibles de consenso. Emergen muchos grupos que, en este y otros temas, vislumbran la posibilidad de visibilizarse y justificar su existencia en sociedad. Así, observamos líderes religiosos, por ejemplo, que con sin sustento ético, opinan o tratan de influir en la discusión. O bien, tan penoso como lo anterior, conglomerados políticos que ven en esto la posibilidad de fortalecer su ya precaria imagen pública.

La vida es mucho más que la respiración o el latido de un corazón. Aquellos que se hacen cruces por el hecho de colocar en el diálogo este tema tan sensible, deberían además de ello, reflexionar cómo están actuando frente a la vida práctica de tanto trabajador sin sueldo, de cada anciano abandonado, de los hijos traído a este mundo sin aquilatar la responsabilidad que ello significa o de cada animal sacrificado por el abandono, el desprecio y la irresponsabilidad.





(Juan Gajardo Quintana, profesor)