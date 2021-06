Policial 16-06-2021

Laborar Maule: siete personas han perdido la vida en incendios este año en la región



Según datos entregados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Talca, desde enero a la fecha, siete personas han fallecido producto de incendios estructurales en la Región del Maule, así lo dio a conocer el Capitán, Dixon Rivas, de esta unidad especializada. Cifras preocupantes, pensando que aún no se da inicio a los meses más fríos y lluviosos del año.

Como lo indicó el Oficial son 33 los siniestros de este tipo que Labocar ha investigado este año. “Es bien sabido que los incendios estructurales son una de los mayores tragedias que una persona o familia puede sufrir, no obstante a ello, no todos adoptan las medidas básicas para prevenirlos”, dijo el Capitán Rivas.

Según explicó el especialista, las causales de inicio de un incendio son diversas, pero en su gran mayoría se asocian a circunstancias accidentales como el mal manejo de equipos eléctricos, la despreocupación en la mantención de estufas en funcionamiento, la utilización de braceros al interior de habitaciones y el descuidado manejo y mantención del sistema de electricidad, son las principales causales de incendios de viviendas.