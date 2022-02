Crónica 25-02-2022

Laboratorio de Hospital de Linares colapsa por falta de reactivos para análisis de muestras PCR

Los reclamos por la demora para conocer los resultados de las muestras PCR que son analizados en el Laboratorio del Hospital Base de Linares y que son tomados tanto esta ciudad como en otras comunas suman y siguen.

Si bien, no se trata de una crítica a la gestión de los funcionarios del Laboratorio, quienes hacen todo lo posible por agilizar los procesos, los dardos apuntan directamente a la instancias superiores regionales que más allá de entregar explicaciones recién la próxima semana podrían concretar el reforzamiento de alguna modalidad que permita agilizar la entrega de resultados y con ellos, obviamente disminuir el tiempo de espera para los usuarios y usuarias.

Otro tema, en todo caso, es el que se encuentra en manos de la Seremi de salud, ya que son ellos quienes deben contactar a las y los pacientes para comunicarles en caso de ser positivos a las muestras. Y ello en muchos casos no está ocurriendo o la información llega cuando ya ha pasado el tiempo de cuarentena y han contagiado a más de una persona.

Por estos días se estima que el Laboratorio de Linares procesa diariamente cerca de 3 mil muestras de las cuales aproximadamente 2 mil son remitidas a la seremi de salud, de ahí en más, queda en manos de la Autoridad sanitaria informar de la positividad de caso.

Las comunas de Yerbas Buenas, Cauquenes y San Javier se han sumado a los cuestionamientos por la modalidad de trabajo, algunas de las cuales incluso no remiten en el mismo día las muestras ya que no se reciben en Linares por sobredemanda para poder analizarlas, debiendo quedar en esas ciudades y enviarse al día siguiente, lo que aumenta los retrasos.

A esto se suma que algunos de los funcionarios que trabajan con un nivel de estrés muy alto por la sobrecarga de funciones se han visto afectados por COVID; ello también ha influido en el engranaje de esta labor.

Desde el Municipio de San Javier, sin ir más lejos, informaron a través de una nota de prensa, que “desde el Hospital de Linares nos pidieron que suspendamos la toma de muestras en búsqueda activa de casos (BAC), hasta que no tengan reactivos”.