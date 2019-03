Crónica 09-03-2019

Laboratorio Técnico de la USACH realiza pruebas a medidores inteligentes y convencionales, demostrando que ambos equipos registran el mismo consumo de energía

A solicitud de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad sometió a prueba distintos medidores, conectándoles diferentes artefactos eléctricos representativos de un hogar.

El Departamento Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), a través de su Laboratorio Técnico, realizó una serie de pruebas de medición de consumos de diferentes artefactos eléctricos representativos de un hogar tipo, constatando que los medidores inteligentes registran los mismos consumos que uno convencional. Las pruebas realizadas consideraron situaciones comunes y representativas de un consumo residencial.

Un calefactor, un refrigerador, un computador, una lámpara, un hervidor, un conjunto de ampolletas de ahorro y un cargador de celular fueron conectados durante un número de horas a medidores inteligentes (tres unidades) y medidores convencionales (dos unidades), con el fin de simular el consumo típico de un hogar. Al término del período de medición, todos los aparatos registraron valores de consumo de energía similares.

El director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, explicó que “las pruebas realizadas por nuestro laboratorio muestran que los medidores inteligentes capturan el consumo de la misma forma que lo realizan los medidores convencionales. No se detectaron desviaciones que pudiesen provocar mediciones erradas. En las condiciones simuladas, se verificó que los valores medidos por ambas tecnologías resultan ser razonablemente similares. Para efectos de los clientes, basado en las mediciones que nuestro laboratorio realizó, significa que con un medidor inteligente sólo medirá y cobrará la energía consumida por su hogar”.

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, destacó que “el resultado obtenido por la Universidad de Santiago, que es una institución académica independiente y de gran prestigio, debe darle tranquilidad a todos los clientes en el sentido de que los medidores inteligentes miden lo mismo que los aparatos que hoy están en uso. A ello se suma que todos los medidores cumplen con estándares internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional y antes de instalarlos cada uno es calibrado por un laboratorio externo autorizado por la SEC”.

CONCLUSIONES UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Las pruebas realizadas, considerando situaciones comunes de un consumo residencial, muestran que los medidores inteligentes no arrojan mediciones de energía diferentes a las que se pueden obtener con medidores convencionales.

Cabe mencionar, que esta prueba contempló un trabajo de dos jornadas en donde se preparó el laboratorio técnico para simular un consumo domiciliario con electrodomésticos de uso masivo incorporando medidores de disco, digitales e inteligentes, con mediciones cada 15 minutos, intervalo de tiempo en el cual los medidores inteligentes miden y almacenan variables de consumo de energía y otros datos sobre calidad de servicio y producto a efectos de monitorear permanentemente la red, en donde no se presentaron distorsiones significativas entre unos y otros dispositivos.

Quedaron a disposición tanto de la comunidad interesada para realizar pruebas en períodos de tiempo más extensos.