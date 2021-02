Crónica 27-02-2021

Ladrillos con producción ecológica: El sello característico de un emprendimiento en Linares



La emprendedora es asesorada por el Centro de Negocios Sercotec Linares quienes mes a mes brindan acompañamiento y capacitaciones gratuitas a los micro y pequeños empresarios que quieran potenciar sus proyectos.



Pamela Osses es la propietaria de “Arcillas del Maule”, un emprendimiento pionero en la automatización de ladrillos en el Maule Sur donde el proceso de fabricación es de manera mecanizada preocupados por el cuidado el medio ambiente.

La empresaria comenzó de la mano de su esposo, quien se dedica al rubro de los ladrillos desde hace más de 30 años. Con la esperanza de crear su propia empresa y preocupada por el medio ambiente, comenzó a investigar una nueva forma de fabricación que la llevó a viajar a Perú para aprender sobre las nuevas tecnologías utilizadas en dicho país.

“Tuve la posibilidad de viajar a Lima a ver como hacen allá los ladrillos, ahí descubrí que los hacen de manera más mecanizada, me traje los planos de una máquina y contraté a una persona que vino directamente de Perú a fabricarla”.

Es importante destacar que la producción de ladrillos y tejas emiten contaminantes climáticos de vida corta, como el carbón negro, los que se generan durante su cocción en los hornos abiertos de ladrilleras artesanales.

La producción en Arcillas del Maule consiste en la fabricación de ladrillos de manera mecanizada, obteniendo como ventaja una mejora en los procesos de producción y al mismo tiempo una disminución de las altas emisiones contaminantes en la cocción de ladrillos y tejas, convirtiendo a Pamela en una pionera de la automatización de ladrillos en Linares.

Otra de las ventajas en este tipo de producción es que se pueden fabricar durante todo el año, ya que al no utilizar los hornos de cocción convencionales no se ven afectados por las lluvias y el mal tiempo. Además, estas máquinas son un gran aliado para la contratación de más mujeres en el rubro, puesto que se pueden manejar fácilmente.

En este contexto, el Director Regional de Sercotec Maule, Gerardo Castillo, señaló que “Nos parece sumamente importante que los emprendedores se preocupen por el cuidado del medio ambiente en la fabricación de sus productos. Los Centros de Negocios entregan todas las herramientas necesarias para que los emprendedores puedan crecer y mejorar cada día apoyándose de las nuevas tecnologías”.

La empresaria es parte de la red de asesorados del Centro de Negocios Sercotec Linares que opera la Universidad Santo Tomás, entidad a la cual se acercó en la búsqueda de una guía para formalizar su negocio.

“La ayuda del centro ha sido fundamental, don Christian Reyes, mi asesor, ha sido un apoyo muy importante en todo este proceso, estoy inmensamente agradecida”, indicó.

Pamela espera lograr distribuir a todo Chile y vender en las grandes cadenas del retail, pudiendo entregar productos de calidad y de gran resistencia durante todo el año.

Para más información puedes contactarlos en su página web www.arcillasdelmaule.cl o llamando a +56977678718 . Además, te invitamos a visitar sus redes sociales Arcillas del Maule en Facebook e Instagram.