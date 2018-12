Opinión 26-12-2018

Lágrimas de Alicia

Un niño de cinco años, me reiteró… -El dolor se siente y las lágrimas se ven!

Y yo las ví, pero aquellas sinceras y puras en el rostro triste de la señora Alicia Reyes. Esa gran artista virtuosa que podría pintar el dolor y nosotros llorar, al despedir a su amado Dionisio Tejeda Cea (q.e.p.d)

En el velatorio, en el abrazo de pesar, sentí su dolor y en su rostro correr lágrimas que humedecían como tinta escribiendo cuanto amó y seguirá amando a aquel hombre de rostro serio, responsable y solidario que, aparentaba enojo, en tanto su alma sonreía en complicidad para hacer siempre el bien.

Jamás veremos lo que otros piensan o pretenden. Solamente intuiremos con nítida conciencia moral, la transparencia de lealtad que mostraba en su carita de pena y dolor verdadero que escribían sus lágrimas de tristeza.

Lamentablemente existen viudas que lloran, para acreditar a los demás que lo quería tanto y ha quedado sola.

En aquel abrazo de sentido pésame, le sugerí pintara ahora este dolor; tal vez un jardín con flores marchitas en primavera… o un niño hambriento pidiendo pan, sin que nadie se lo dé.

…Dionisio habría regado los prados y hasta a un perro callejero le habría dado de su pan.

En su profundidad era más humano que, el que imaginábamos.

Los hombres sencillos y nobles no especulan, ni se jactan de su virtud.

Y eso lo sabía a profundidad la señora Alicia. Evitaba mostrar esas lágrimas de llanto crónico e irrefrenable, para no contagiar su pena a sus hijos, con aquel suplicio de ausencia de papá.

¡Lágrimas de Alicia!

No se convencía que en aquella urna y rezos se iban los restos de su ser amado, junto a la felicidad y alegría que experimentó tantas veces.

Manuel Valdés en representación de la Asociación de Abogados y el Magistrado don Juan Bruna, mitigaban el dolor de la señora Alicia, destacando el valor y virtudes de Dionisio.

El juez portaba el dolor de los colegas del Primer Juzgado, una familia con quien compartió casi toda su vida.

En la mañana antes de ir nuevamente a la Iglesia, pasé por los Tribunales y pude comprobar cuanta solidaridad existe, puesto que sus rostros acusaban pena y dolor. Lupita expresó… -hemos revisado el Diario y nada sale de “Dioni”…

Cuando publiqué su retiro o jubilación en el Poder Judicial, nos comprometimos a que no iba a publicar o escribir articulo para su partida, porque yo me iría antes.

-Le fallé!

En el Campo Santo, la señora Alicia seguía dudando, queriendo despertar de aquella cruel pesadilla. Sus lágrimas lo llamaban.

Todos los asistentes nos contagiábamos con la tristeza y pena que flotaba en el ambiente.

Entonces no pude seguir en silencio, callando lo pactado y lo confesé, agregando:

-¡Anoche soñé con Dionisio, pidiendo una misión.

…¡Pide a mi señora y a mis hijos. Detengan sus lágrimas, que corren por sus mejillas, pues ahora no puedo sacar mi pañuelo para secarlas!

Y a Alicia, con mis besos, pero tengo mis labios cerrados.

Luego acotó: Permanentemente estuve con jueces. Ahora soy feliz, pues estoy con el Juez Divino.





(Carlos Yáñez Olave)