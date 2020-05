Política 27-05-2020

Laguna del Maule: Senadora Rincón pide que Comisión de Agricultura cite a autoridades del MOP



Un llamado a su par y presidente de la Comisión de Agricultura, Juan Castro, para que cite a esta instancia a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas para que expliquen por qué esa cartera no asume su rol regulador de recurso agua ni vela por el objetivo básico por el que se construyó la Laguna del Maule, que es el riego para el agro, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón.

“Es fundamental que se aclare qué está pasando con la Laguna del Maule. Mientras se discute, las compuertas siguen abiertas, por lo que el presidente de la Comisión de Agricultura, Juan Castro, senador de nuestra región, debe convocar de manera urgente a la comisión con la presencia de las autoridades del MOP: El ministro o quien lo reemplace durante su convalecencia, deben explicar su actuar y, sobre todo, por qué mientras se debate no se cierran las compuertas para garantizar el agua para la producción de alimentos”, precisó la parlamentaria.

Agregó que si bien puede haber un acuerdo transitorio, es el tema de fondo el que debe resolverse sobre la base de que el embalse se construyó para el riego y no para generación eléctrica, lo que queda claramente establecido en el convenio de 1947.

Ximena Rincón sostuvo que es el momento de ponerle de terminar con una polémica que se repite desde hace años y que genera incertidumbre en el mundo agrícola. “Este es un tema que debe abordarse con sentido región, más que con criterios políticos. Todos los parlamentarios de la región tenemos que trabajar para que haya una solución definitiva a un problema en que, pese a los pronunciamientos de la justicia, la empresa se empeña en alargar”, concluyó la legisladora.