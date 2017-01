Policial 14-01-2017

Lanzan campaña de prevención de trata de personas en el Maule

Seguridad Pública Regional junto a PDI, Carabineros y organizaciones de la sociedad civil, difunden material de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP)

Las instituciones presentes en esta iniciativa, advierten sobre cómo evitar ser víctima de este delito y uno de los tópicos más importantes es qué hacer frente ante un caso sospechoso.

En este sentido, Luis Moyano Luengo, Coordinador Regional de Seguridad Pública, quien es el punto focal de la MITP señaló que “si bien, el delito no tiene en nuestro país la magnitud que presenta en otras zonas de la región, no estamos ajenos a él. Hay evidencia de migrantes tratados en Chile y de chilenos tratados en el exterior. Y nos preocupan los migrantes ya que es una población especialmente vulnerable a estar en situación de trata de personas. La esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales fuera de su país, los hace vulnerables a ser captados por tratantes”.

Por último, destacó que muchas de estas personas aceptan estar en condiciones precarias de trabajo, ya sea por desconocimiento de sus derechos, miedo a la expulsión o no saber a quién recurrir. Por esto, manifestó la importancia de esta difusión para las personas que están en contacto con la población migrante pueden detectar situaciones irregulares asociadas a vulneración de derechos y denunciarlas.