Social 08-02-2020

Lanzan campaña “Descubre el Maule, el corazón de Chile” que busca posicionar a la Región del Maule



Con un diseño que simboliza algunos de los principales atractivos de la región, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule lanzó esta campaña con el objetivo de promover y fomentar sus atracciones turísticas, de la agroindustria y culturales.

Como una herramienta de promoción de la Región del Maule para difundir y potenciar sus atractivos, bienes, servicios y actividades, fue presentada la campaña “Descubre el Maule, el corazón de Chile”, posicionando la región a través de diversas plataformas comunicacionales, digitales, publicidad y eventos, además de visibilizar la agroindustria maulina, tradiciones, fiestas costumbristas y proyectos relacionados al turismo, emprendimiento y cultura.

Iniciativa de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule (CRDP Maule) con el apoyo del Gobierno Regional, para atraer al mercado regional, nacional e internacional. Primero, mediante una plataforma turística con material audiovisual, fotográfico y de información de los principales hitos turísticos del Maule, a través de contenido para medios digitales, televisión, revistas y por la página web y redes sociales de CRDP Maule, con información útil para hospedarse, realizar actividades o disfrutar de la gastronomía local.

Dentro de esta campaña, CRDP Maule busca dar un impulso al proyecto “Arco Oriente”, plan de desarrollo del ecosistema de emprendedores de este territorio conformado por 8 comunas (Romeral, Molina, Río Claro, San Rafael, Pelarco, San Clemente, Colbún, y Linares) entre las rutas de los pasos fronterizos internacionales Pehuenche y Vergara, con quienes ya se trabajó en un levantamiento de necesidades para mejorar su entorno, recibir capacitaciones y apoyarse entre estas comunidades. A esto se suma el proyecto de mejoramiento del Sector Lo Aguirre en el Paso Pehuenche y la participación del Maule en la importante Feria internacional Espacio Food and Service 2020.

El intendente Pablo Milad señaló que "uno de los pilares de desarrollo de la región es el turismo. Lamentablemente hay gente que no conoce la propia región donde vive, por eso queremos fomentar y acentuar la belleza turística, gastronómica y paisajística de la región. Esta iniciativa de la mano de la Corporación de Desarrollo, que es el brazo derecho del Gobierno Regional, va a fomentar que no seamos una región de paso, sino un destino final de turismo".

Sobre la campaña, Sebastián Pino, Director Ejecutivo de CRDP Maule, dijo que “entregará un símbolo que todos pueden utilizar, que identifique a la región y la diferencie de las demás, transmitiendo la propuesta de valor de la región. Queremos motivar a cada chileno y extranjero a conocer y recorrer nuestros campos, mar, montañas y la riqueza de su gente, a descubrir la Región del Maule. Impulsando así principalmente los sectores de turismo, comercio, agroindustria y emprendimiento”.

El presidente de la comisión de turismo del Consejo Regional, Pablo del Río, valoró la iniciativa puesto que "sin duda el potencial turístico de la Región del Maule es tremendo y así lo hemos entendido. Hemos venido trabajando con la Corporación y la comisión de turismo del Core para fomentar esta actividad productiva. Esta plataforma la valoramos mucho porque creemos que va a servir como sustento incluso para promocionarnos internacionalmente".

Uno de los colaboradores audiovisuales del proyecto es “Maule Adicto”, una de las plataformas regionales de turismo más influyente en redes sociales, donde los videos de “Descubre el Maule” han recibido cerca de 800 mil visitas. Así lo indicó su Director General, Carlos Muñoz, ya que “este trabajo entre privados, nosotros que somos emprendedores y el Gobierno Regional es una muy buena piedra de inicio para potenciar la Región del Maule. Desde que comenzó la campaña con videos hemos tenido un alcance de más de 800 mil personas y miles de mensajes preguntando cómo llegar al Maule, dónde alojar, dónde comer”.

Por su parte, Cecilia Arancibia, Directora Regional de Sernatur, resaltó que la campaña “viene a potenciar el turismo de la región, siendo un gran aporte, resaltando las bondades de nuestra naturaleza, de cordillera a mar, en las 30 comunas de la región. Seguiremos trabajando de forma mancomunada en este proyecto”.

En el lanzamiento, donde además participaron el Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán; Seremi de Economía, Matías Pinochet y los consejeros regionales María del Carmen Pérez y César Muñoz, se dio a conocer que el plan busca captar la atención de los habitantes del Maule en primera instancia, para luego abarcar las regiones vecinas y posteriormente apuntar al público extranjero que visita nuestro país.