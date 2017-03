Crónica 11-03-2017

Lanzan campaña “Regresa seguro a clases” que incentiva medidas de autocuidado entre los estudiantes

La Subsecretaría de Prevención del Delito, lanzó la campaña “Regresa Seguro a Clases”, que busca incentivar medidas de autocuidado en toda la comunidad educativa.

La campaña tiene por objetivo proporcionar a los niños, niñas, profesores y apoderados una seria de medidas de autocuidado para prevenir delitos tanto en el trayecto de la casa al colegio como dentro del establecimiento. Para difundir estas medidas, se elaboró un porta-tarjetas que los estudiantes pueden usar para guardar su pase escolar, en donde se incluyen consejos preventivos, números de emergencia y de las policías.

Según cifras del 2016 respecto de menores de edad, año en que el 5,3% del total de personas que fueron víctimas de algún delito fueron niños o jóvenes de hasta 17 años, porcentaje que disminuyó en relación con 2015. “Entre 2015 y 2016, casi 2.000 niños y jóvenes dejaron de ser víctimas de un delito o vulneración de sus derechos fundamentales.

Algunas medidas de prevención en esta vuelta a clases son:

-Usa siempre tu bolso o mochila hacia delante, no la descuides mientras vas en la micro o en el metro.

-No saques el celular en espacios muy transitados, prefiere usar el “manos libres”.

-No utilices objetos de valor para ir a clases y cuida tus dispositivos electrónicos.

-Mientras camines por la calle, mantente atento a tu alrededor.

-Evita caminar por lugares solitarios o poco iluminados.

-En caso de presenciar o sufrir un delito, llama a Carabineros al 133 o a la Policía de Investigaciones al 134.

En Linares, se realizó este lanzamiento Provincial, en el Instituto Comercial, con la presencia de la comunidad educativa, Gobernación, Carabineros y la PDI.