Política 11-06-2017

Lanzan Comando de Piñera en Maule Sur

En Linares se realizó el lanzamiento del “Comando del Presidente Piñera” en el Maule sur. El lugar escogido fue la sede de Renovación Nacional. A la actividad llegaron los pre candidatos al senado: Juan Castro y Rodrigo Galilea; Además de Felipe Cisternas y Rafael Ramírez, quienes van por un cupo a la cámara baja.



Cabe destacar que para las primarias del día 2 de julio, toda la gente militante de Chile Vamos puede sufragar, además de los Independientes. Es por eso el llamado que hacen los representantes de Renovación Nacional, como Andrés Maureira, Presidente Regional de la colectividad y John Sancho Vicepresidente Regional.



Cabe mencionar que el ex mandatario es quien lidera la mayoría de las encuestas, aunque el llamado es a no confiarse. John Sancho, Vicepresidente Regional de Renovación Nacional y presidente distrital, comentó: “estamos en conversaciones con Sebastián Piñera para agendar una visita a la Región del Maule, la que será realidad prontamente”.



LOS CANDIDATOS BRINDAN SU APOYO



Juan Castro, ex edil de Talca por dos períodos, sindicado por muchos como el mejor alcalde en la historia de la ciudad y hoy pre candidato al senado por la Región del Maule comentó: “Chile Vamos tiene una oportunidad tremenda de ser gobierno y Piñera es una gran alternativa, por lo próximos cuatro años, a partir del 2018. La única manera de sacar a las familias adelante es con trabajo y desarrollo. El Presidente Piñera tiene un gran plan de trabajo que lo ha ido presentando, aunque creo estará abierto a escuchar a todos”.

El ex Intendente Regional en el Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Galilea, quien también es pre candidato a la cámara alta agregó: “La cuenta pública de la presidenta llamó la atención en varios aspectos, pero lo básico que ella ha dicho es que hoy día lo estamos pasando mal, pero que hay que creer que en un futuro lo vamos a pasar bien. Eso no es presentable en una cuenta pública. Hoy se ha perdido el optimismo. Por eso el llamado del dos de junio a participar en las primarias de Chile Vamos y darle un apoyo al ex presidente Sebastián Piñera”.



Felipe Cisternas, pre candidato a diputado por el Maule dijo ser un hombre identificado y cercano a Sebastián Piñera, por temas partidarios. “Todos somos testigos de lo que pasó en la Reforma Educacional, acuérdense que existió problema con la glosa presupuestaria, incluso el ministro dijo que no hay plata para financiar lo que estaban proponiendo. Acuérdense lo que pasó con la Reforma Tributaria, después más de 158 circulares del SII aclarando la Reforma de la Reforma”.



Rafael Ramírez, pre candidato a la cámara baja, agregó: “El apoyo es irrestricto de RN y de Chile Vamos, es un trabajo que están organizando en la comuna de Linares. Estamos trabajando en las comunas del Maule sur, donde estamos trabajando con los pre candidatos. Esperamos que nuestro candidato esté en la papeleta el día 19 de noviembre”.



El edil Mario Meza se excusó, ya que estaba con agenda copada ese día, aunque brindó su apoyo en pro de realizar un cambio radical a lo que ha hecho este gobierno.