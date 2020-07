Cultura 18-07-2020

Lanzan el primer Museo Virtual de la Región del Maule que puede ser descargado gratuitamente

A través de Microsoft Store se puede acceder a esta experiencia en la que los usuarios podrán interactuar en un mundo virtual, con 50 piezas históricas que pertenecen a la Red de Museos del Maule. Tecnología desarrollada en la región a través del proyecto MauleTec liderado por la Universidad de Talca.

Visitar un museo para conocer sobre cultura e historia, pasará a ser una experiencia 2.0 a través del primer Museo Virtual de la Región del Maule. Un producto digital interactivo desarrollado por el laboratorio de nuevos medios digitales MauleTec, proyecto liderado por la Universidad de Talca (UTALCA) y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional.

Maulina, una muñeca de crin, será la anfitriona en este nuevo espacio digital que refleja la identidad del territorio, no solo porque reproduce los detalles de una casona patronal, sino por el patrimonio que alberga.

El Dr. Felipe Besoaín, director de MauleTec y académico de la Facultad de Ingeniería de la UTALCA, explicó que “hemos realizado un proceso de digitalización de 50 piezas que pertenecen a la Red de Museos del Maule. No se trata de fotografías o videos, nosotros hemos llevado un objeto de la vida real al contexto digital y eso significa que el usuario va a tener toda una experiencia interactiva que puede ser manejada a los tiempos e interés del usuario”.

Y es que los visitantes podrán interactuar con las piezas, ver sus detalles, apreciar su textura y conocerlas en 360 grados, además de obtener información sobre su origen y ubicación en el territorio regional, todo con tecnología desarrollada en la zona.

“Va a ser una gran ventana de difusión y de educación”. Así calificó la iniciativa Alejandro Morales, director de la Red de Museos del Maule y para quien este nuevo producto de MauleTec, marca un hito. “Al revisar experiencias en el mundo, hasta el momento no he visto una parecida a esta, ni siquiera en México, que es un paradigma en términos de exhibición cultural, tiene algo igual. El Museo Virtual del Maule va a ser un modelo y un ejemplo a imitar para otras regiones y países que quieran articular proyectos asociativos que den cuenta del acervo artístico y cultural de un territorio”.

LAS COLECCIONES

La primera colección disponible será Pueblos Originarios, con 27 objetos que van desde la época paleoindia de 10.000 A.C hasta las civilizaciones precolombinas. El director de MauleTec, Dr. Felipe Besoaín indicó que “hacia finales de julio incorporaremos 12 pinturas de Pedro Olmos, un patrimonio que resguarda la Universidad de Talca; y, posteriormente, a principios de agosto, estará disponible la colección de la Independencia de Chile”.

Una muestra virtual que no solo potenciará el turismo sino también la educación. Para Alejandro Morales quien también es director del Museo O´Higginiano y de Bellas Artes de Talca, el sable del libertador será una los objetos que más llamará la atención. “No solamente los profesores lo van a poder apreciar y conocer, también los niños y el público en general se va a poder acercar y reconocer en 360 grados esta pieza emblemática de la gesta heroica de la Independencia cuya capital es Talca”, aseguró.

La versión PC está disponible para descarga gratuita a través de Microsoft Store en todos los computadores con Windows 10. “Cuando pase la contingencia sanitaria, instauraremos un museo itinerante con lentes de realidad virtual, llegaremos con esta experiencia inmersiva a varias comunas de la región y, además, el museo estará dentro del TruckLab, el laboratorio sobre ruedas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca”, indicó Besoaín.

El académico añadió que “sabemos que el turismo ha sido uno de los sectores más golpeado por la pandemia y es por ello que desde MauleTec desarrollamos una serie de productos que, además del Museo, incluyen 24 recorridos virtuales para operadores turísticos y esperamos próximamente finalizar los recorridos virtuales de cuatro reservas naturales de la región para fomentar la visita a esos lugares”.

En las próximas semanas se llevará a cabo un workshop de tecnologías aplicadas al sector turismo y junto al Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) realizarán una serie de presentaciones y talleres aplicados a ese sector de la economía.