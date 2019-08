Nacional 11-08-2019

Lanzan guía de buenas prácticas en el transporte público de Iquique

Una guía para mejorar la convivencia en el uso de transporte público fue lanzada en Iquique, Región de Tarapacá, y será distribuida tanto en el transporte como en los hoteles de la región.

En el documento se indica cuáles son las obligaciones y deberes de los usuarios y los conductores.

La iniciativa, encabezada por Sernatur y la Seremi de Transportes de Tarapacá, fue lanzada en el frontis del Teatro Municipal de Iquique.

Bárbara Rojas, directora regional de Sernatur, dijo que "mejorar el sistema desde la cordialidad que debemos mantener todos como seres humanos que somos es fundamental. La idea no es mejorar solo el transporte y llevarlo a la modernidad; nuestra tarea como personas es que nos respetemos y nos pongamos en el lugar del otro bajo cualquier circunstancia".

La guía alude a temas como saludar, respetar los espacios comunes, no distraer al conductor, no cobrar más de lo debido, esperar en lugares seguros y permitidos y cuidar la limpieza del vehículo.

La iniciativa fue trabajada principalmente con el gremio de taxistas y colectiveros de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, quienes solicitaban tener una herramienta para también educar a los usuarios que utilizan sus servicios. La campaña se desarrollará durante todo el mes de agosto.