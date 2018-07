Crónica 25-07-2018

Lanzan “Manual de pérdidas y desperdicios de alimentos” para mejorar y optimizar consumo de frutas y verduras en Chile

INIA forma parte del Comité Nacional que lidera esta iniciativa y su principal aporte es analizar datos de postcosecha de ciertas especies y cuantificar pérdidas de alimentos en las diferentes cadenas alimentarias.



Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 1.300 millones de toneladas de alimentos se desechan cada año en el mundo, aun cuando todavía son aptos para consumo humano. Chile no es la excepción, pues anualmente se generan alrededor de 4,6 millones de toneladas de residuos sólidos a nivel de agroindustria. Para acabar con esta problemática se formó un Comité Nacional para Para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en Chile, cuyo trabajo comienza a dar sus primeros frutos.



Con la presencia del Ministro de Agricultura, Antonio Walker, se realizó el lanzamiento del Manual de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA) elaborado por el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile y la Corporación 5 al día. El objetivo de este documento es informar y hacer de público conocimiento este tema en la población chilena y entregar algunos caminos para solucionar dicha situación. El Manual propone acciones concretas para aprovechar de mejor manera las frutas y verduras, y no perderlas sobre todo durante su proceso de maduración.



El manual fue presentado en la Feria de Lo Valledor, donde además estuvieron presentes el Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, el presidente de la Corporación 5 al día, Fernando Vio, el administrador general del Mercado Mayorista Lo Valledor, Gonzalo Bravo y la secretaria ejecutiva del Programa Elige vivir Sano, Alejandra Domper.



“Vemos que en toda la cadena de producción perdemos un 30% de alimentos saludables, que por algún daño mecánico o cosmético se quedan en el camino y no llegan al consumidor final. La idea es rescatar esos alimentos para que lleguen a las personas, para que se sigan alimentando de forma saludable”, detalló el Ministro Walker.



“Estamos hablando de comida que no tiene ninguna diferencia, aparte de alguna pintita o exceso de maduración, por ejemplo, pero tiene las mismas condiciones y puede perfectamente llegar al consumidor final, en este caso, a niños a través de Junaeb o a adultos mayores”, agregó.



Dentro del plan destaca el ámbito de Investigación, tecnología y conocimiento, donde INIA será uno de los principales referentes. El objetivo del trabajo es generar una línea base nacional en PDA que permita su prevención y disminución, desarrollando un proyecto sobre medición y gestión de pérdidas de frutas y hortalizas a nivel de producción en Chile, junto con impulsar temas de investigación académico en PDA y realizar un catastro de las capacidades científico-técnicas, entre otras acciones.



El Comité Nacional es presidido por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura, está constituido además por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), la Universidad de Santiago de Chile (USACH), la Corporación Red de Alimentos, y la Organización Cadenas de Valor Sustentables (CAV+S), y la secretaría técnica está representada por FAO.



El posicionamiento de esta problemática en las agendas de los países de la región y del mundo ha logrado avances, con el involucramiento de diversos actores en la identificación de causas y la búsqueda de soluciones. Sin embargo, los esfuerzos aún son dispersos, por lo que resalta la necesidad de armonizar las acciones y enfoques, a fin de reducir a la mitad las pérdidas de alimentos per cápita hacia el año 2030.



La versión digital del Manual sobre PDA está disponible en el sitio web del Ministerio de Agricultura (www.minagri.gob.cl).