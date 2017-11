Crónica 09-11-2017

Lanzan programa tecnológico para la fruta de exportación

- Fruticultores de la Región del Maule a la de Los Lagos se verán beneficiados del desarrollo de nueve proyectos tecnológicos orientados a incrementar la competitividad de productores y exportadores de frutas frescas de la zona centro sur del país.

En el Club de la Unión de Curicó, se llevó a cabo el lanzamiento del “Programa Estratégico para la Fruticultura de Exportación Zona Centro Sur”, iniciativa que fue gestada por la Fundación para el Desarrollo Frutícola y que cuenta con la colaboración de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), el Ministerio de Agricultura, la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), además de los comités de arándanos y kiwis, así como también el apoyo del Consorcio Tecnológico de la Fruta, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias , la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Chile.



Se trata de una iniciativa tecnológica estratégica que, según precisó Sergio Maureira, director del programa, busca apoyar el desarrollo, el crecimiento y la competitividad del sector productor y exportador de frutas, ofreciendo herramientas que permitan enfrentar los desafíos de la industria, especialmente derivados del Cambio Climático, y los requerimientos de los mercados internacionales y los consumidores. Todo ello buscando mantener y consolidar el lugar de Chile como primer proveedor de frutas del hemisferio sur y quinto a nivel mundial, así como también el primer exportador mundial de uva de mesa, arándanos, ciruelas y cerezas. “Somos una industria que se ubica en top one. Cuando uno está fuera del país se da cuenta que nosotros somos los jugadores a los cuales están intentando desplazar en el mercado, y por lo mismo la innovación es una herramienta fundamental para mantenernos dentro de los mejores del mundo”, observó Maureira.



El profesional agregó que “Chile es un proveedor confiable en cuanto a estándares de calidad, pero sabemos que lo difícil es reinventarse en el éxito, por ello este programa es clave”, puntualizó.



Por su parte, el presidente de la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), Francisco Letelier, destacó el crecimiento que ha experimentado la industria exportadora de frutas durante las últimas décadas, tanto en su desarrollo como en su capacidad de adaptación a los cambios, lo cual ha permitido abrir nuevos mercados y mantener la buena condición de la fruta en destinos más lejanos.



El programa se desarrolla desde la Región del Maule hasta la Región de Los Lagos. Al respecto, Macarena Aljaro, directora de Programas Tecnológicos de la gerencia de capacidades tecnológicas de Corfo, destacó la necesidad de contar con especialización inteligente, tanto en la capacitación de sus trabajadores como el desarrollo de tecnologías como el mejoramiento genético vegetal, añadiendo que “llevar el producto fresco al mercado externo depende en gran medida de la tecnología utilizada”, expresó, agregando que las estrategias de largo plazo de un programa cooperativo y no competitivo entre los actores del gobierno, la academia y el sector privado, es vital para enfrentar los nuevos desafíos de la industria.



Jaime Crispi, vice-presidente del Área Frutas del Programa Transforma Alimentos , señaló que “Chile no sólo exporta frutas, sino fruticultura”, refiriéndose a la cadena de innovación y tecnología que va detrás de cada producto llevado al exterior. “Aportar al proceso es central”, enfatizó, subrayando que es importante en los resultados y en la manera de hacer las cosas.



El subdirector regional de Corfo del Maule, Juan Luis Arévalo, expresó que “los grandes y pequeños productores del territorio enfrentan los mismos desafíos(...) Necesitan las soluciones de este tipo de programas”.



De acuerdo al subdirector, la capacidad de desarrollar la fruticultura de exportación les entrega a los productores, especialmente a los más pequeños, herramientas de desarrollo y mejores oportunidades que les ayudarán a mejorar su vida.





Sergio Madureira, explicó que el Programa involucra nueve proyectos y tres especies frutales: arándanos frambuesas y kiwis.