Crónica 29-05-2018

Lanzan snack saludables en base a quínoa

Dos líneas de productos: cereales para el desayuno y snacks salados, cuyo ingrediente principal es la quínoa y en formato soufflé, fueron lanzados al mercado como parte de una iniciativa liderada por la empresa Promauka de la región de O’Higgins, que buscó crear una alternativa innovadora, aprovechando el valor nutricional que posee la quínoa y la tendencia hacia el consumo de alimentos más saludables.



La iniciativa apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura y la Universidad de Santiago, a través del Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de Alimentos (CECTA), desarrolló una línea de snacks saludables en base a granos y harina de quínoa extruidos, con alto contenido proteico, rico en fibra y libres de gluten, dando origen a una nueva línea de negocio a través de la cual se fomentará el conocimiento del producto y el posicionamiento de la marca en la región y a nivel nacional.



Además de su potencial comercial, una de las virtudes del proyecto es la utilización de materia prima generada por productores campesinos del secano costero de la región de O’Higgins, incorporándolos a las cadenas de valor de la industria de alimentos saludables.



“Lo anterior, implica ofrecer al cliente un producto diferente, innovador y que respete la autenticidad sociocultural de las comunidades, así como también la garantía de una actividad económica viable a largo plazo, entre las que se encuentra la oportunidad de empleo estable y obtención de ingresos y servicios sociales, para los productores que siembran quínoa, que actualmente no poseen los suficientes compradores para su producción”, señaló el gerente general de la empresa Promauka y coordinador del proyecto, Rodrigo Pizarro.



“Sin duda esta iniciativa constituye un encadenamiento virtuoso, ya que al integrar al productor primario a las cadenas de valor se produce transferencia de riqueza, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para la agricultura familiar campesina. Y este aspecto es uno de los sellos que como FIA, queremos fomentar; fortaleciendo las alianzas productivas en el sector agrícola, pero incorporando también nuevos mecanismos de asociatividad y colaboración entre pequeños agricultores, estimulando un cooperativismo moderno y competitivo. Aspectos que claramente ha cumplido esta iniciativa”, indicó el Director Ejecutivo de FIA, Álvaro Eyzaguirre.



Las bondades de la quínoa



Los estudios sostienen que la quínoa contiene todos los aminoácidos esenciales, particularmente arginina e histidina, es alta en lisina, un aminoácido no muy abundante en el reino vegetal y posee la mayor proporción y mejores proteínas respecto del resto de cereales, es rica en ácidos grasos y minerales, además, de ser una fuente de vitamina E y varias vitaminas del grupo B, atributos claves a la hora de proyectar las opciones de Promauka en el mercado.



Camilo Duque, hace tres años se aventuró por el cultivo de la quínoa en el sector de Lolol en la Provincia de Colchagua, proyectando que este grano podría ser un cultivo más rentable a largo plazo, siempre y cuando supieran darle valor agregado, es por esta razón que el trabajo realizado con Promauka le ha permitido visualizar los nuevos productos que se pueden desarrollar a partir de la quínoa “como productor para mí ha sido un avance tremendo lo que se logró desarrollar con estos snack, si bien hay aspectos que mejorar, es muy importante lo que se realizó en tan poco tiempo y porque en lo personal me interesaba poder cultivar algo que estuviera en línea con la alimentación saludable y con este proyecto veo que la empresa puede seguir creciendo”.



Los nuevos snack se pueden encontrar en la página web: www.promauka.cl y en la tienda Canela en Vitacura, restaurant El Árbol en Providencia y en el supermercado El 9 en la región de O´Higgins y Go Market en Curicó.



De esta manera, el objetivo de Promauka es lograr consolidarse como una actividad económica viable en el largo plazo, ofreciendo una fuente de empleo estable, que reporte ingresos y beneficios sociales a los productores de quínoa.