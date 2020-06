Deporte 20-06-2020

#LaPasiónNuncaSeFue #BundesligaxFOX El Bayer Leverkusen de Aránguiz busca su clasificación a la Champions League en la fecha #33 de la Bundesliga



La fecha #33 del fútbol alemán se transmitirá en VIVO por FOX Sports Premium, con 3 partidos en simultáneo, destacando el encuentro entre Leipzig y Borussia Dortmund, quienes disputarán el segundo puesto del torneo.





Esta semana se jugará la fecha #33, -penúltima de la actual temporada de la Bundesliga-, con tan sólo 6 puntos en disputa para concluir.





El Bayer Leverkusen del “príncipe” Charles Aránguiz visitará este sábado 20 de junio al Hertha Berlin, un duro rival en su camino hacia la clasificación a la próxima edición de la Champions League.





Durante la misma jornada, el Bayern Munich festejará su octavo título en casa - tras ganar el martes al Werder Bremen-, recibiendo además al Friburgo, equipo que se jugará sus últimas cartas para intentar ingresar a la próxima edición de la UEFA Europa League.





Por su parte, Leipzig y Borussia Dortmund jugarán uno de los partidos destacados de la fecha. Ambos equipos dieron la pelea hasta el final por la Bundesliga y ahora disputarán el segundo puesto del torneo.





Los tres partidos de la Bundesliga serán transmitidos en simultáneo y en vivo para Chile en exclusiva por las señales de FOX Sports Premium.





Programación y transmisión de la fecha #33 de la Bundesliga, sábado 20 de junio.





FS1 · Bundesliga: Matchday 33 | Leipzig vs Dortmund · 09:30 – 11:30 hrs (en vivo)





FS2 · Bundesliga: Matchday 33 | H. Berlin vs B. Leverkusen · 09:30 – 11:30 hrs (en vivo)





FS · Bundesliga: Matchday 33 | B. Munich vs Friburgo · 09:30 – 11:30 hrs (en vivo)