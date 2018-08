Opinión 01-08-2018

Las AFP ¡otro gran negocio!

Hola mis queridos lectores. Pido permiso y vuestra complacencia para transcribir textualmente lo expresado, hace poco tiempo atrás, por Gino Lorenzini (Felices y forrados), en relación al tremendo negocio que están llevando a cabo las Administradoras de Fondos de Pensiones, con el trabajo honrado y en desmedro del aporte de todos los chilenos, a lo cual apoyo y respaldo lo expuesto por Gino Lorenzini en su totalidad.

Gino Lorenzini: “Contraloría se lava las manos”

La contraloría se lava las manos como Poncio Pilatos. El contralor Jorge Bermúdez, rajó vestiduras por todo el desfalco en Carabineros, pero no respondió a una denuncia que involucra mil veces más dinero que en Carabineros.

Les voy a leer el artículo 23 bis del Decreto Ley 3500 que dice claramente que las AFP sólo pueden externalizar la administración de los fondos a sociedades cuyo objeto exclusivo sea la administración de carteras de recursos previsionales y a la vez, en caso de externalizar el costo de sus contrataciones será siempre de cargo de la administradora.

Acá estamos diciendo de que las AFP no le pueden pasar la plata a un amigo o a la abuelita. ¡No! Tienen que ser sociedades registradas en la Superintendencia de Pensiones.

Bueno, le escribimos la Superintendencia de Pensiones el oficio 1831 de comienzo de este año y le preguntamos ¿cuántas sociedades existen de administración de giro exclusivo de ahorros previsionales? y la verdad es que nos responden: Se informa a Ud., que no hay registro de sociedades anónimas que hayan sido o sean administradoras de recursos previsionales conforme al artículo 23, por lo tanto, Contraloría sabe que no se está cumpliendo la ley y que las AFP están externalizando más de 80 mil millones de dólares a sociedades que no están cumpliendo la ley y lo responde con una desfachatez impresionante.

¿Qué sucede? Fuimos a Contraloría el 8 de febrero, le escribimos y después de tres meses lo único que hizo Contraloría fue lavarse las manos, ni siquiera respondió el contralor, respondió Camilo Mirócevic, que es el jefe de la División Jurídica, y lo único que hizo fue remitirnos la carta de la Superintendencia que ya sabíamos cual iba a ser su repuesta, por lo tanto, esto es de una gravedad absoluta.

Acá estamos hablando que, para graficarlo, resumirlo, las AFP nos obligan por ley a traspasarle nuestros ahorros que están el Fondo de Pensiones y la AFP lo administra. Parece que a la AFP ya no le gusta administrar entonces externaliza con otras sociedades. De esta externalización, externaliza 80 mil millones de dólares que se dividen, 15 mil millones de dólares que, si cumplen la ley porque son fondos sin administración de baja comisión como los fondos de BlackRock, de Vanguard, lo cual eso está bien, pero hay otros 55 mil millones de dólares ¡Ojo! 55 mil millones de dólares es una cifra tan grande que la voy a decir en pesos, son más de 36 millones de millones de pesos ¡36 millones de millones de pesos! Que ellos le están pasando a sociedades que no cumplen esta ley. No cumplen el artículo 23 bis.

¿Qué sociedades están administrando nuestros ahorros?

Bueno, está BlackRock, JP Morgan, Vanguard Group, puras empresas norteamericanas. Pero no tan sólo eso, está Moneda, Compass, BTG Pactual, Security, Credi Corp, BCI, Vice, Nevasa, Larraín Vial, Independencia, Capital Advisors, Cimenta, es decir, Banco Santander, ITAU, Altamar. Es impresionante cómo ellos se están llevando comisiones, porque lo peor no la están pagando las AFP cómo dice el 23 bis, la estamos pagando de nuestro bolsillo lo cual es inaceptable.

Acá, esto realmente es inaceptable que una autoridad de papel como el superintendente mencione. ¡No, esto es está bien, porque nosotros lo interpretamos que está bien!

La ley es clara, la leímos, es clara, no pueden externalizar a cualquier sociedad y no existe ninguna sociedad de giro exclusivo y contraloría se lava las manos y no responde, entonces, ahora ¿Por qué es tan importante esto? Porque los chilenos estamos perdiendo millones de dólares en rentabilidad.

Voy a dar tan sólo un concreto. En estos 55 mil millones de dólares empezamos a navegar, a navegar, a navegar y buscamos por ejemplo un fondo que se llama, lo administra Security, primer intermediario y que se llama CCISSDO ¡oye, el nombre raro! y AFP Cuprum, Hábitat y Provida, cada una de las tres por igual pusieron 56 millones de dólares, estamos hablando de 150 millones de dólares.

Investigamos este fondo y ¿dónde está? En Isla Caimán e invierte este fondo en otro fondo de Estados Unidos que las AFP podrían invertir directamente que se llama Optri Opportunity. ¿Por qué las AFP no invierten directamente en el fondo e invierte a través del Banco Security? ¿Por qué le está pasando comisiones al Security que después nos cobran nuevamente este fondo Optri?

Es tan grave esta situación que este fondo Optri saben cuánto ha rentado en estos tres o cuatro años, cuanto mensualmente renta, en promedio ha perdido un menos 0, 001. Es decir, le han pasado 150 millones de dólares que ni siquiera ganan dinero y ellos están felices del Security llevándose comisiones fantasmas y está el Optri llevándose comisiones fantasmas por un activo que hay, ha habido un mes en que ha perdido hasta un 4 %.

El año 2015, se perdió 9 % y en la suma resta no ha ganado nada. El 70 % de los meses tiene pérdida.

Esto es lo que tiene que regular el superintendente.

¡Por favor, córtenle la cabeza, es inaceptable, es ridículo lo que está haciendo contraloría, no se puede lavar las manos y el paso es el siguiente qué vamos a hacer los chilenos!

¡Vamos a demandar a las AFP! ¡Vamos a hacer demandas civiles y penales! Porque esto es totalmente inaceptable que se rían de todos los trabajadores chilenos.

¡Hasta cuando, es inaceptable que nos metan la mano en el bolsillo!

Gracias Gino Lorenzini, por tan clara exposición.

Las siguientes preguntas a la cual tenemos derecho a hacernos todos los chilenos y que necesitan respuesta referente a este tema es:

¿Qué pasó con el movimiento NO+AFP, y sus dirigentes como Messina? ¿Desaparecieron después de las elecciones presidenciales? ¿Fueron tragados por el sistema?

¡Sospechoso, no!



(Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista)