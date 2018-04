Nacional 15-04-2018

Las bajas continúan en Antofagasta: Gobernador renuncia a un mes de asumir

Las bajas en la Región de Antofagasta no cesan. Este viernes se conoció la renuncia del gobernador Luis Garrido (UDI), quien argumentó “razones personales” al explicar su salida del cargo que asumió el 11 de marzo, es decir hace poco más de un mes. Su dimisión se suma a la de seis secretarios regionales ministeriales (seremis) que debieron dejar sus cargos, incluso algunos antes de ejercerlo, entre otros motivos, por incumplir con los requisitos para éste. La ahora ex autoridad dijo a Emol que “la renuncia la presenté ayer, y fue un determinación que tomé casi terminando la jornada laboral por razones que son estrictamente personales”, descartando conflictos al interior de la Gobernación. NOTICIA RELACIONADA Problemas con el curriculum marcan salida de seremis: Antofagasta es la región con más bajas 124 “Di aviso a la Subsecretaría del Interior, me contacté con el intendente, me junté con él, le informé de la situación y le di mis razones”, afirmó Garrido que desempeñó el mismo cargo, pero en la Provincia de El Loa, en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Luis Pacasse, presidente regional de la UDI, manifestó: “Naturalmente lamentamos este hecho, porque era un aporte a la gobernación y una conexión entre la gobernación y la comunidad”. Acerca de la designación de la nueva autoridad, dijo: “Estamos justamente proponiendo a nuestro partido una terna de persona que podrían ocupar el cargo”. La renuncia de Garrido fue abordada también por la diputada RN por Antofagasta, Paulina Núñez. “Estos son cargos de confianza del Presidente de la República, por lo que a través del Ministerio del Interior se anunciará, durante los próximos días, el nombre de la persona que asumirá en la Gobernación de Antofagasta bajo nuestro Gobierno”, dijo según 24Horas.cl