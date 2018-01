Deporte 26-01-2018

Las chicas súper poderosas del Valentín Letelier siguen su preparación para el Torneo Sudamericano de Fútbol en Paraguay

No le temen a las altas temperaturas



Fuimos testigos de la jornada matinal que realizaron las campeonas nacionales de futbol sub14, del liceo Valentín Letelier de nuestra ciudad en la cancha sintética que posee este establecimiento educacional. En las próximas horas se espera la llegada de las refuerzos para completar la delegación que viajará en aproximadamente dos semanas más a Paraguay, para participar en un Torneo Sudamericano. Ha sido un trabajo muy duro que también contempló una mini pretemporada en los sectores precordilleranos. Producto de todo esta preparación muy intensa comienzan a presentarse algunas dolencias principalmente en los tobillos de las jugadores , ayer dos debieron abandonar la practica a cargo del profesor Leandro Méndez y que ahora cuenta también en su staff técnico con Carla Morales, ex jugadora profesional y seleccionada nacional ; Vivian Araya , kinesióloga de Linares, y Juan Mora , ex arquero y psicólogo.

Una de las visones de la preparación que están realizando las “chicas” del Liceo Valentín Letelier, la entregó la ex jugadora profesional Carla Morales, quien expresó que hace más de un mes y medio que está incorporada a los entrenamientos “estoy muy entusiasmada con el plantel donde hay jugadoras con muchas capacidades y talentos, por eso estamos haciendo hincapié en el aspecto físico y táctico para llegar en las mejores condiciones al Sudamericano. Creo en estos momentos donde tenemos que dar énfasis para mejorar en algunos aspectos de tenencia de balón y principalmente en la finiquitacion”. La próxima semana tendremos partidos amistosos para ver en qué nivel estamos.

Otro aporte importante ha sido la llegada de la kinesióloga Vivian Araya, quien esta hace algunos días de la semana observando y atenta a cada situación que se pueda producir con las jugadoras “en un comienzo me encontré con chicas muy contracturadas con varios esguinces, pero con el trabajo que realizaron en el sector del Embalse fui apoyarlas, con masajes y elongaciones han tenido mejor rendimiento. Al entrenar en canchas sintéticas tienen mayores probabilidades de lesiones, por eso en cada practica hemos tomada la precaución de vendar a cada chica para evitar algún tipo de situación anómala y después de cada entrenamiento se elonga y se realiza un trabajo de respiración y ellas también se están cuidando muy bien creo que estas chicas son un equipo ganador”

Para la capitana Estefanía Fuentealba, este ha sido un proceso bastante difícil “cada una de mis compañeras se ha esforzado en cada entrenamiento, en lo personal viajo cada día muy temprano desde Villa Alegre, no hemos tenido vacaciones por sacar esto adelante y hemos luchado incluso con la alta temperatura. Nuestro objetivo apunta a realizar un buen sudamericano, para obtener uno de los tres lugares que nos permitan viajar a Estados Unidos, lo cual sería un gran sueño para nosotras como equipo. Estamos ansiosas y queremos que llegue luego ese momento”.

Finalmente, Constanza Rebolledo Alarcón, ya tiene los días contados para esta gran aventura deportiva internacional: “queremos llegar de la mejor forma a Paraguay, tuvimos una excelente pretemporada donde nos encontramos con un clima similar al que tendremos en el torneo. Nosotros sabemos que no vamos a pasear, al contrario queremos ser protagonistas y dejar en lo más alto el nombre de nuestro liceo Valentín Letelier, por eso estamos todas concentradas para conseguir este objetivo que nos permitirá sacar pasajes a Estados Unidos”.

En los próximos días las campeonas nacionales tendrán una serie de partidos y la despedida se estaría realizando con un encuentro amistoso frente al equipo de Estadio Español, el 3 de febrero a las 19:30 horas en el estadio Tucapel Bustamante Lastra.



