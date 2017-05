Opinión 05-05-2017

Las jornadas culturales ambrosianas

Hemos seguido de cerca – no presencialmente - las Jornadas Culturales Ambrosianas efectuadas en el Campus Linares de la Universidad de Talca, dirigido por el Profesor don Sergio Yáñez. Los temas, al parecer, se han centrado en un motivo tan antiguo como olvidado en nuestro Chile profundo: el llamado estado docente.

El Presidente de la Corte Suprema don Hugo Dolmestch Urra ha narrado como llegó al más alto sitial de la magistratura tras iniciarse como Profesor Normalista desde su cuna parralina. La Escuela Normal dio a nuestros países varios jurisconsultos y, de la región del Maule, está además, el caso de don Miguel Aylwin Gajardo, nacido en San Javier en 1889, titulado de Profesor en la Normal Abelardo Núñez en 1906, luego en el Instituto Pedagógico (efectuando estudios paralelos) y finalmente se graduó de abogado en 1915. Hizo clases en varios liceos para ingresar al poder judicial alcanzando la Presidencia de la Corte Suprema en el período de 1956-59. Debemos mencionar también al villalegrino don Osvaldo Illanes Benítez, quien llegó al más alto sitial del máximo tribunal en 1969.

Similar es el recorrido del siempre recordado don Pedro Aguirre Cerda, titulado de Profesor de Estado en Castellano en 1900 y abogado en 1904, encaminó luego sus pasos hasta el Palacio de la Moneda donde llegó como Mandatario el 24 de diciembre de 1938.

Coincidentemente los tres mencionados eran provincianos y fueron producto del estado docente que impulsó en Chile el Presidente Balmaceda tras oír el consejo del linarense don Valentín Letelier en la entrega de premios efectuado por el Instituto Nacional y la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1888. En su pieza oratoria, el ilustre sabio dijo que “gobernar es educar y todo buen sistema de política es un verdadero sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un verdadero sistema político”. De paso, Letelier sugirió al Mandatario fundar un “Seminario Pedagógico”, a fin que el estado asumiera la responsabilidad indelegable de educar. Balmaceda no desoyó al joven profesor (Letelier tenía treinta y tres años) y al año siguiente echó las bases del Instituto Pedagógico, que formó Profesores de Estado durante un siglo.

Cuando en 1994 nos dimos a la tarea de traer los restos de Letelier a Linares, descubrimos que en el Mausoleo de don Manuel Antonio Matta del Cementerio General donde estaba sepultado, habían caído las lápidas y era laboriosa faena su ubicación. Tras abrir una decena de nichos, apareció la urna con una placa que, afortunadamente, identificaba sus despojos. Creo que la inscripción que pusimos en la piedra que resguarda su descanso, frente al Liceo de Hombres, donde estuvo su casa natal, es acertada: “Padre de la Educación Chilena”.

El Ex Rector de la Universidad de Chile, don Luis Riveros – según me narró mi hijo Jaime, quien asistió a su conferencia – remarcó la idea de volver al estado docente y reactivar en los jóvenes los valores cívicos e intelectuales de nuestros mayores. Recordó a Letelier y su defensa de la educación como responsabilidad del Estado, desmembrada y destrozada hoy por una municipalización fracasada a toda prueba.

Tenemos en nuestro poder la edición de los Dictámenes de Valentín Letelier, emitidos mientras fue Fiscal del Tribunal de Cuentas, publicados en 1923 y donde se recopilan sus sentencias y advertencias reiteradas al gobierno para respetar, valorar y dar preeminencia a la educación pública y al maestro. Obra rara de encontrar hoy, pero vigente y siempre actual en sus conceptos.

En el año 2007 sugerimos al entonces Contralor General de la República Ramiro Mendoza dar el nombre de este ilustre sabio al edificio de la Contraloría en Talca. Se realizó en una concurrida ceremonia donde se descubrió una placa en el frontis. Estuvo presente el académico y Presidente del Instituto de Conmemoración Histórica Sergio Martínez Baeza. Pero antes, el 2000, fuimos invitados por el entonces Contralor General Arturo Aylwin a una charla para debatir la obra y vigencia de Letelier en el Salón de Honor de ese alto organismo fiscalizador, junto, precisamente a Luis Riveros y Luis Valentín Ferrada, donde además intervino don Enrique Silva Cimma.

No estuvimos entre los invitados a estas jornadas ambrosianas, pero ello no es óbice para resaltar lo afortunado de sus temas y lo trascendente de su aporte a nuestra magra cultura regional, Quedan aún las intervenciones del rector de la Universidad de Talca Dr. Álvaro Rojas quien se referirá a la experiencia de la creación de un Campus Linares de la Universidad y mi amigo Luis Valentín Ferrada que evocará a los patriarcas educativos y estadistas, como Andrés Bello, Valentín Letelier, Enrique Molina Garmendia, Pedro Aguirre Cerda y Amanda Labarca.

JAIME GONZALEZ COLVILLE

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA