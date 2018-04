Opinión 04-04-2018

Las Joyas de Linares

Existen hechos, acontecimientos del acontecer diario y lugares que deben destacarse, dignos de señalarlos.

Al referirse a “Joyas”, significa lo más apreciado que se posee. Nuestra ciudad tiene varias, con visibilidad, dándole identidad como tal y se diferencia de sus similares del país, de las cuales los linarenses nos sentimos orgullosos, por lo que tenemos.

Está la Plaza de Armas; Catedral, el Museo de Arte y Artesanía, Escuela de Artillería y su Museo, la Sede de la UTAL, edificios del Municipio y Gobernación; Convento del “Corazón de María” (Monumento Nacional, próximo a repararse, de los daños del terremoto del 2010); río Achibueno “Santuario de la Naturaleza”; Teatro Municipal, Mural “Fundación de Linares” del Pintor Pedro Olmos en la Municipalidad; Cuerpo de Bomberos; Zoológico “La Casa de Noé”; Estadio Municipal; Planta IANSA; Obelisco en la Plaza por sus fundadores, Estadio Español, Hotel Parada de 5 Estrellas, Empresas de Buses Linatal e Interbus, “El Tumbaito” (“picada” destacada por Televisión) y “El Heraldo” con sus 81 años.

Ellas no desmerecen otros hitos de la ciudad, que le están cambiando su rostro y todo para bien.



Mural de la “Toma de Linares”

La Escuela de Hombres N°1 tuvo este Mural, elaborado por los Profesores de Artes Plásticas Rubén Riquelme Flores y Belisario Amigo (en Comisión de Servicios en ella, el “Pinta”, Arquero de Lister Rossel, fallecido), recreando la “Toma de Linares por O”Hggins”, en base a un relato hecho por el Historiador sanjavierino Jorge Valladares Campos, cuyo documento quedó en dicha Escuela y solicitado por su Director, al tener conocimiento de este hecho, desconocido en ese entonces.

Dicho Mural estuvo en la muralla oriente del Salón de Actos y sus materiales proporcionados por el Centro General de Padres y Apoderados. De ello queda el recuerdo, pues el edificio, más que centenario de dicha Escuela, fue demolido, por los daños del terremoto del 27 de febrero 2010.

Su mérito está en haber sido la primera escaramuza que tuvo el proceso de independencia de Chile, el 6 de abril de 1813, en la Plaza de Linares, encabezado por el prócer Bernardo O”Higgins, quien hizo prisionero a un destacamento del Ejército Español, acantonado en Yerbas Buenas, el que resguardaba animales, pertrechos y otros elementos bélicos, cuyo éxito lo celebró O”Higgins y sus huestes en un fundo (Cuellar) al oriente de la Villa, bajo un peumo, que se le denominó “Peumo de la Gloria”. También hubo el primer Te – Deum de esta gesta.

Por este acontecimiento O”Higgins, que era Comandante de Milicias, fue ascendido por el General José Miguel Carrera al grado de Coronel, iniciando su carrera militar hasta alcanzar las máximas distinciones en el Ejército y en el país.

Es valioso el impulso que ha dado la Municipalidad de promover dicha efemérides, tanto a nivel escolar como ciudadano para que ella se incorpore, por su trascendencia, en la Historia Nacional.

Beca “Carlos Ibáñez del Campo”

Encabezada por el Alcalde Mario Meza Vásquez, con la asistencia de Concejales y autoridades educacionales en una ceremonia, la Municipalidad hizo entrega, por primera vez, de Becas a 48 estudiantes de enseñanza media de los colegios municipalizados, que proseguirán estudios superiores, seleccionados por sus altas calificaciones. Consiste en 50 mil pesos mensuales, por diez meses, cuyos beneficiarios los pueden invertir en pasajes, manutención y gastos propios como universitarios, lo cual fue muy recibido por ellos y familiares, destacando el sentido social del Municipio.

Firma británica controla IANSA

Por una crónica de “Economía y Negocios” del diario “El Mercurio” de 29 de marzo en curso, me informé que la Empresa IANSA es controlada por la firma británica ED& F Man, situación que desconocía.

Allí se precisa que la Planta de Linares no será cerrada el 2019, siempre que asegure al menos el contrato de cinco mil quinientas hectáreas de remolacha, por los agricultores de esta zona.

De no conseguirse la superficie antes mencionada, esta compañía operará con las Plantas de San Carlos y Los Angeles. De ser así los agricultores remolacheros de Linares, deberán entregar su producción en la Planta de San Carlos “a su costo”. El 2016 esta firma cerró la Planta en Curicó.

Según esta información periodística, esta situación se genera, en gran parte, por la entrada en vigencia de la Ley de Etiquetado de Alimentos en el país, a la caída internacional del precio del azúcar; los mayores costos derivados de los impuestos verdes para algunas de estas Plantas y al retroceso del tipo de cambios.

Esta compañía se ha reunido con los dirigentes remolacheros y con los trabajadores analizando la situación por la que atraviesa esta industria azucarera.

La Temporada 2018 se inicia en abril y concluirá a fines de septiembre, procesando la remolacha en Linares, San Carlos y Los Angeles. De disminuir las hectáreas de siembra de este tubérculo, “impediría a la compañía azucarera seguir operando en las tres Plantas”, según dicha información.

Esta industria partió como una Empresa Estatal, dependiente de CORFO. El Gobierno Militar la privatizó y ella ha pasado posteriormente a ser controlada por una firma británica, donde estamos ahora.

Autoridades de Gobierno, Parlamentarios, Municipales, Gremios Remolacheros y de la Planta ante representantes de esta Industria y Ministros de Estado buscan una solución, para que esta Planta estratégica para Linares no sea cerrada.

Recuerdo solidario

La linarense Cristina Bobadilla de Leinonen (con rango de Embajadora), casada con el Embajador de Finlandia en Chile y madre de dos hermosas hijas, el jueves, 29 de marzo pasado, con su familia finlandesa, llegaron a Maipú 956, sede de la Residencia de Vida Familiar “Madre de la Esperanza”, con un gesto solidario, que acoge a 21 niñas, entre 6 a 18 años, bajo el alero de Cáritas Chile, con subvención del Sename. Su Directora es la Trabajadora Social Francisca Aranis Salas.

La donante entregó bolsas con regalos para todas las niñas, consistentes en zapatillas de marca y otros objetos, que fueron muy bien recibidos y tortas para sus onces. Ella hizo presente que esta actividad solidaria lo hacía, como en otros lugares que acogen niñas, en recuerdo hacia su madre la Profesora (J) Iris Sáez Vera de Bobadilla, quien en vida tuvo una especial preocupación por la niñez. Con su esposo e hijas visitan en forma permanente Linares y han recorrido su precordillera y el Achibueno.



Argentinos y su turismo

Me ha llamado la atención el hecho que, a través del Diario “El Centro”, todos los días sale una página completa (a color), promocionan el turismo en Malargue, San Rafael y Gral. Alvear, “Tres destinos a un Paso…por Pehuenche”, dice el aviso, con patrocinio de sus Cámaras de Turismo, lo que está muy bien. No tengo antecedentes, que de Chile haya algo similar en Mendoza, ofreciendo lo nuestro y sería bueno saberlo.

Textual dice: “A 300 Kilómetros de la ciudad de Talca, cruzando el Paso “Pehuenche”, al sur de Mendoza te espera para que disfrutes de tu otoño (según la época) a pleno. Tres destinos unidos por el sabor, la aventura, la leyenda, la música, el relax y la naturaleza, aguardan de ti para sorprenderte”. Contiene logos con las banderas de ambos países.

Las playas y termas del Maule, como los lugares de atracción turística, su comercio, hotelería, están a la misma distancia en sentido contrario a la publicidad, con la diferencia que para los argentinos llegar a las playas del Océano Atlántico, desde dichas localidades, deben recorrer 1.500 kilómetros, por lo cual la publicidad debe orientarse hacia Chile, para captar las visitas argentinas.

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)







Leyenda de foto:

La Plaza con vista de la Catedral, una de sus principales “Joyas”, son símbolos que identifican a esta ciudad como tal y la hace diferente de sus similares, patrimonios que debemos cuidar.