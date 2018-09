Opinión 10-09-2018

Las medallas (Una breve obra de teatro)

Los salones estaban cubiertos de alfombras rojas iluminadas por hermosas lámparas colgantes. Estaban repletos de gente que jugaba dinero, ya sea a las cartas, a la ruleta o a las máquinas tragamonedas. Todos los mozos tenían sus narices respingadas: los que pasaban las fichas, las cartas, copas de vino, champagne, whisky escocés, cognac francés, etc. Sus pasos eran suaves, casi sobre colchones de aire, sin el menor ruido debido a la algarabía de la muchedumbre.

Los elegantes salones se curvaban y arremolinaban produciendo más gritos y saltos entre los que alegremente jugaban el codiciado dinero, mientras que, en un rincón, en un ignoto y oscuro cuarto calabozo yacía una persona cubierto su cuerpo vestido de púrpura.

VOZ EN OFF

Todo cabía entre las cuatro grandes paredes de su celda, las que febriles giraban.

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

Las lámparas del techo y las paredes de los salones giraban en redondo abriendo un trecho, cayendo en otro gran salón muy similar a los anteriores, pero con la salvedad que había un hombre solo que parecía que jugaba con una especie de máquina tragamonedas magnífica, llena de luces, lámparas y movimientos. Jugaba a ser:

CORO EN OFF

“Rey de reyes de Lampa”…“Emperador de emperadores de Lolol”…“Adalid de adalides de La Cisterna”…“Luchador máximo contra lo máximo de Limache”…“Padre de la Patria de Natales”…“Hijo benemérito de Coinco”…“Miembro permanente de Villa Baviera”…“Salvador ilustre de Coihueco”…“Salvaguardador de las llaves de la ciudad de Paredones”…“Primer hombre en la historia de Purranque”…“Vigilante regio de Toltén”…“Oteador de Isluga”…“Primer obrero de Lota”…“Sembrador de Guarasiña”…“Magno educador de Pelluhue”…“Sanador de almas de Calle Larga”…“Sostenedor de la república de Rare”…“Auxiliador de Hornopirén”…“Constructor del Santa Lucía”…

¡“Dueño del destino de todos los chilenos”!

VOZ EN OFF

Su uniforme estaba lleno de estas medallas.

PERSONAJE 1 ¿Qué ciudad de Chile me falta?...

VOZ EN OFF, IMITANDO LA MÁQUINA TRAGAMONEDA ¡Tilomonte, mi general!

PERSONAJE 1 ¿Qué título me falta?

VOZ EN OFF, IMITANDO LA MÁQUINA TRAGAMONEDA

¡Defensor de los Derechos...!

PERSONAJE 1 El magnífico, carraspeó nerviosamente.

VOZ EN OFF, IMITANDO LA MÁQUINA TRAGAMONEDA

¡Defensor de los Derechos de Agua S.E.!

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

Las cejas volvieron a su lugar, las palas pecho espalda de general recobraron las cinco estrellas, y el capitán general sonrió satisfecho.

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

Introdujo escrita su voluntad a la máquina y ésta rápidamente confeccionó la medalla respectiva, cayendo igual como caen las monedas en las máquinas de los salones de juego.

PERSONAJE 1 ¡Otra más para mi colección!

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

Ya tenía sobre 3.000. Era su juego y pasatiempo favorito, jamás perdía. (1)

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

En las salas contiguas, al sentir caer la nueva medalla, sus legiones saltaban de contento, aplaudían a rabiar, se tiraban el pelo, serpentina, tortas, carteras, zapatos, autos, tarjetas de créditos, videos pornográficos, viajes al extranjero, viáticos en dólares... ¡Qué gente! ¡Qué manera de estar felices, gracias a los pulmones del pueblo! Nunca había visto gente tan alegre.

PERSONAJE 2, HOMBRE VESTIDO DE PÚRPURA

Sus ojos nublados por las lágrimas apenas podían ver lo que estaban viendo.

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

Se repartían las obras de artes de los grandes maestros del mundo, que habían sido saqueadas de la casa de Tomás Moro del presidente Allende.

MUJER 1 ¡Quién es “ese” tal Roser Bru! Exclamaba “la Tevi”, al contemplar la pintura que colgaba en el living de su inseparable amiga “la Lélita”.

MUJER 2 ¡No lo sé “hueona” ¡Respondía de medio lado, para ocultar su ignorancia...

PERSONAJE 2, HOMBRE VESTIDO DE PÚRPURA

Trató de acercarse al portento, quien preguntaba a la máquina por su siguiente medalla.

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

Se acercó tanto que le distrajo su atención y al verlo en tal estado le preguntó:

PERSONAJE 1 ¿Quién eres tú?

PERSONAJE 2 Yo... yo mi general

PERSONAJE 1 ¡Sí, tú!

PERSONAJE 2 Yo soy un chileno

PERSONAJE 1 ¡Y qué buscas!

PERSONAJE 2 Un poco de piedad.

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

Al momento de decir esto, la máquina con sus luces y movimientos también estaba contestando a la última pregunta acallando su solicitud, mientras las multitudes de loadores del régimen volvían a saltar de alegría.

CORO DE VOCES EN OFF

¡Tiene otra medalla! – Gritaban, cuchicheaban, se pellizcaban, se repartían pitutos en Codelco, embajadas, puestos de directores.

¡Sí, otra medalla!

¿Cuál?

¡Benefactor de la Teletón!

¡U!... ¿Qué dirá el gordo copista?

Nada mi niña, como siempre nada.

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

Todo se desvaneció lentamente.

PERSONAJE 2, HOMBRE VESTIDO DE PÚRPURA

Quedando nuevamente en compañía de su corazón conmovido.

VOZ QUE DESCRIBE LA ESCENA

Cuantas cosas quisiera haberle dicho, cuando el hombre desaparecía empequeñecido tras el peso de sus medallas.

CORO DE VOCES EN OFF

¡Eran más de 3.000 ...!

Una por cada chileno asesinado o desaparecido.



Nota:

(1) Se hizo costumbre, a modo de congraciarse con Pinochet, que las autoridades, todas designadas por el régimen, como nacionales, regionales, provinciales o comunales, de otorgarle medallas o llaves de la ciudad, cada vez que lo invitaban. A las medallas le daban los más sugestivos y creativos nombres. Pinochet mandó a imprimir un álbum personal con la fotografía de cada una de sus medallas…eran alrededor de 3000.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista

