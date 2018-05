Crónica 02-05-2018

Las mujeres se toman la UFC Chile

El sábado 19 de mayo se realizará en el Movistar Arena el UFC Fight Night Santiago, presentando 12 combates de artes marciales mixtas. Un evento que es considerado por los expertos como “la Champions League” de las peleas, ya que la UFC es la compañía más grande del mundo en este deporte, y esta es la primera vez que organiza un evento tan importante fuera de sus mercados principales: Estados Unidos, Brasil y algunos segmentos de Europa y Asia.



Los combates que más expectativa han creado entre los fanáticos y la prensa han sido el evento principal, el match entre el argentino Santiago Ponzinibbio y el estadounidense de origen nigeriano, Kamaru Usnam. También la pelea entre el chileno Diego Rivas y el argentino Guido Cannetti. Pero tres enfrentamientos no han tenido la atención que merecen y todos ellos corresponden a duelos entre mujeres.



Desde GenioBet.com, la casa de apuestas que ofrece todos los duelos de este evento, comentan que "en Estados Unidos y Brasil, los combates femeninos tienen casi la misma importancia que los masculinos, lo que se ve reflejado en el número de apuestas. Esta oportunidad no es la excepción, algunos de los combates ya superan las 100 apuestas, un cuarto de ellas realizadas desde Chile".



Andrea Lee vs Verónica Macedo

La estadounidense Andrea Lee hace su debut en la UFC. Es la campeona de LFA, una de las organizaciones competidoras de UFC, pero de tamaño y antigüedad mucho menores. Una talentosa experta en kickboxing y jiujitsu brasilero, acumula 8 victorias (la mayoría por sumisión) y tan solo 2 derrotas. Ella se enfrentará la venezolana Verónica Macedo, atleta competidora olímpica en Taekwondo y experta en Muay Thai. Esta pelea es considerada por algunos expertos como “potencialmente uno de los mejores match de la noche”.



Alexa Graso vs Tatiana Suárez

El duelo entre la mexicana Alexa Grasso y la estadounidense Tatiana Flores enfrentará a dos luchadoras que acumulan casi exclusivamente victorias. Grasso mantiene un record de 10 victorias y 1 una derrota, mientras que récord el de Súarez es de 5 y 0, respectivamente. Esto probablemente implique un combate altamente técnico, donde la primera en cometer un error lo pagará caro.



Syuri Kondo vs Poliana Botelho

En este combate veremos enfrentarse a la japonesa Syuri Kondo y la brasileña Poliana Botelho. La asiática no ha perdido un sólo match de los 6 que ha realizado, pero la carioca, con un récord de 5 victorias y 1 derrota, ha noqueado a todas sus rivales y es considerada por algunos expertos como la mejor boxeadora de la categoría peso paja.



En 2012, cuando Ronda Rousey hizo su debut en la UFC, los combates femeninos cambiaron para siempre, pasado de ser una curiosidad a una categoría tan importante como las luchas masculinas en este deporte. En la UFC Santiago de Chile podremos comprobar que en este deporte, que tenía el sello de ser exclusivamente de hombres, las mujeres llegaron para quedarse.



