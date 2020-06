Opinión 17-06-2020

Las palabras: el texto escrito guarda y resguarda





Escribir no debe ser una acción graciosa, algo fortuito o palabras lanzadas al viento para que alguien las encuentre tendidas como la ropa en los colgantes, es un arte que aprendemos al inicio de nuestros primeros años de vida y se va perfeccionando con el pasar del tiempo y la enseñanza regular en la escuela. Es conocido que el primer paso dado en esta cadena secuencial es el lenguaje oral, pieza clave de todo el aprendizaje posterior en la existencia humana de cada persona, mientras más palabras se aprenden hacemos robusto el árbol del conocimiento y sabiduría que regala la generación mayor a aquellos que transitan más atrás.

Hoy, yo soy abuelo y miro este milagro del lenguaje en mi querida Emma de dos pequeños añitos de vida y observo a mis hijos ya mayores cómo juegan con las palabras y entonces pienso, sin lugar a dudas son las palabras, aquellas que mis padres me heredaron y se van enredando una con otras para dibujar el mundo donde nos correspondió nacer, crecer, vivir, procrearnos y morir para despertar juntos quizás dónde, en un más allá cierto y sin límites.

Yo me crié entre los álamos del hermoso terruño en mi querido Copihue, cabalgué entre las hojas de otoño con olor a tierra mojada durante las primeras lluvias, fui, por algunos años, a buscar respuestas ante aquellas tremendas dudas que adornan el espíritu adolescente, el conocimiento científico que se organiza en el estudio metódico del problema y sus posibles resoluciones, a conocer rincones insospechados en latitudes lejanas. Fue un viaje breve para después volver a esta tierra generosa del Maule Sur, aquí donde me esperaba la flor más hermosa del jardín y sus pétalos fértiles que hoy juegan a mi alrededor. Fui transitando por los pasadizos secretos del juvenil liceo de Retiro, hubo palabras sabias de los mayores, hubo estudiantes dignos y orgullosos, hubo desafíos y grandes metas, tareas y problemas por resolver, hubo humildad y sencillez, hubo valores y moral. Y al final de cuentas, eso somos, eslabones en una gran cadena sin fin que nos propone un horizonte feliz en el encuentro y la misericordia.

Cuando digo honradez, debo alzar la mano, cuando pronuncio misericordia, debo estar presente, cuando encuentro a mis hermanos en el amor al prójimo, debo practicarlo, que no tenga que arrepentirme de mis malas obras, que mis palabras no ofendan al otro, que la mentira sea erradicada de nuestras vidas y que el paraíso del cielo se alumbre en el tiempo nuevo que se nos ofrece por venir.

Estimados lectores: Son las palabras las que se ajustan a mis actos, son las palabras y nada más que las palabras, que no me roben la ira y el odio, que no ofenda sin sentido, que mi lengua pronuncie la verdad ante todo, siempre digno y honesto transitando por la vida, pues de lo contrario se me facturará la cuenta, todos tenemos un libro de anotaciones y pecados por confesar…

Las palabras deben ser escritas para que otros puedan conocer el pensamiento del escritor o aquellos descubrimientos comunes de cada día. El texto escrito guarda y resguarda la sabiduría de nuestro paso por esta tierra.

Fueron quienes nos antecedieron los que escribieron las palabras. Fue Pablo Neruda hermano mayor, Valerio, Jacinta y Daniel, todos aquellos que escriben la historia del Maule Sur en la patria al final del mundo. Eso y nada más, agradecido por la lectura de estas humildes palabras…



(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)