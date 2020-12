Opinión 03-12-2020

LAS PRIMARIAS DE LOS PARTIDOS: ¿CÓMO PONERLE EL CASCABEL AL GATO?



Qué son las Primarias

Este domingo 29 de Noviembre se realizaron elecciones primarias en todo Chile para elegir a los candidatos de los Partidos al cargo de Gobernador Regional. En algunas pocas comunas también se agregó a los postulantes a Alcalde.

El mecanismo de primarias se instauró para incorporar a la ciudadanía a las elecciones de los postulantes a diversos cargos de representación popular. En sí mismas las Primarias son un avance En materia de participación ciudadana, bajo esta modalidad, ya no son los Partidos Políticos quienes, por sí mismos, designan a los candidatos.

Aunque en este caso la ciudadanía sólo tuvo el derecho a pronunciarse sobre los candidatos propuestos por los Partidos. Hay que señalar que en cinco Regiones se invitó a ciudadanos independientes a participar en alguna de las listas o coaliciones partidarias y ¡qué señal más significativa! : todos fueron elegidos con votaciones aceptables e inesperadas… La más significativa es la elección de Mundaca en Valparaíso, en la lista del Frente Amplio. Es significativa porque tiene serias posibilidades de ser electo en esa importante Región.

La Convocatoria partidaria y la abstención masiva

¿Por qué la ciudadanía es reticente a participar en eventos como éste, cuando son los Partidos quienes convocan? Tan reticente como que en estas primarias la participación ciudadana fue francamente insignificante, muy baja (Menos del 3% del Padrón, a nivel nacional) . Con diferencias regionales, pero dentro de un cuadro nacional de abstención masiva. Fue triste presenciar ese espectáculo. Los Partidos invitaron a una fiesta ciudadana y la ciudadanía masivamente no quiso asistir o asistió con cuenta gotas. En nuestro Distrito Nº 18, sólo para muestra, en una Comuna tradicionalmente muy activa en participación ciudadana, votaron 85 personas…En el Plebiscito de Octubre, ahí mismo, votó alrededor del 50% del Padrón Electoral comunal…

¿Por qué estos cambios tan brutales de la ciudadanía en el lapso de un mes? La Pandemia sigue en un nivel relativamente estable. No se constató nada importante, en materia sanitaria, con las personas que votaron para el Plebiscito. Por ahí no va la cosa, no fue por temor al contagio..

Frente al tema, como es normal, se avanzan diversas hipótesis para explicarse el fenómeno. Algunas de las explicaciones a mí me parecen muy irrelevantes y débiles: no se explicó bien a la ciudadanía de qué se trataba, que el cargo de Gobernador es poco conocido, se dice y se culpa a terceros sobre ese desconocimiento. ¿Será más difícil que la ciudadanía tenga una idea elemental acerca del cargo de Gobernador, que imaginarse lo que es la Constitución Política del Estado? Sin embargo, esa misma ciudadanía se volcó masivamente a las urnas para pronunciarse por una Nueva Constitución. Por ahí no va la cosa, me parece. La ciudadanía sabía y sabe poco acerca de la importancia de la Constitución.

A mi me parece que el Estallido Social no es algo que ocurrió, hace algunos meses, y ya pasó. No, estamos viviendo al interior de ese fenómeno. Lo que ocurre es que tiene fases diversas, situaciones distintas. Pero el sentimiento del fenómeno está en la atmósfera social. Ese fenómeno se terminará cuando se eliminen las causas que lo provocaron.

Dentro de las variadas causas que lo explican, está la falta de credibilidad de las instituciones políticas y dentro de esas instituciones se encuentran los Partidos Políticos y el Parlamento, al lado de otras. Esta crisis de credibilidad es algo grave para la Democracia. La colusión entre la Política y el dinero, las diversas formas de corrupción y de prebendas que se conocen, los Partidos transformados en castas endogámicas y otras malas prácticas, hacen que la ciudadanía esté siempre a la defensiva y sospeche de las organizaciones políticas. Aunque esas malas prácticas las realicen algunas cúpulas dirigentes, la Opinión pública no hace la diferencia. En este caso pagan justos por pecadores. En los Partidos políticos hay también gente valiosa y honesta. No corresponde tirar a la bandada… Pero las corrupciones, las prebendas y las colusiones con grandes empresas, existen, no son un invento…Ese es el tema.

Democracia, Partidos Políticos y Ciudadanía participante

Tendrá que haber cambios muy fuertes en esta materia. La Nueva Constitución Política debiera establecer un muy estricto Estatuto para los Partidos políticos, de manera que esas malas prácticas tengan sanciones drásticas, hasta que desaparezcan. Ya que el sano funcionamiento de la Democracia necesita la presencia de organizaciones políticas idóneas. La transformación de los Partidos vendrá probablemente de ese impulso Constitucional, de la conciencia del cambio incubada en los propios partidos, de la aparición de nuevas organizaciones políticas y de la presencia de una sociedad civil participativa y vigilante.

Mirando entonces lo ocurrido el 25 de Octubre comparado con el 29 de Noviembre, me parece que la ciudadanía distinguió y diferenció entre un Acto Ciudadano, el Plebiscito, y un Acto de los Partidos, las Primarias recién pasadas.

En el Acto Ciudadano vio un interés general y en la Primaria vio intereses partidarios. Esa es, a mi juicio, la razón principal de lo ocurrido y la muy diferente actitud ciudadana, en ambos eventos. Los Partidos convocaron a un exiguo porcentaje de la ciudadanía a las Primarias, mientras que la ciudadanía movilizada dio muestras de un gran poder de convocatoria, en el Plebiscito.

Actores en las Primarias y en el Plebiscito

En el proceso de Primarias, al no existir una participación ciudadana amplia y vigorosa, el liderazgo lo tomaron las precarias estructuras políticas y sobre todo, los lideratos locales, más precisamente , los Alcaldes. En nuestra Región esa situación fue evidente. Es también evidente el rol de la representación Parlamentaria. La participación parlamentaria desde Maule Norte fue decisiva, para quienes obtuvieron mejores resultados en las dos coaliciones presentes en el evento. No señalo dicha participación como una crítica, tan sólo la menciono para señalar a los actores relevantes. En el caso de Maule Sur, ignoro la participación parlamentaria. En suma, a nivel de la Región del Maule, en el caso de la coalición Unidad Constituyente, esta elección la ganó lejos Maule Norte…En el caso de Chile Vamos, también…

En cambio, en el proceso del Plebiscito, la amplia participación ciudadana mostró su fuerza. En ese caso, la injerencia de las organizaciones políticas y de los liderazgos institucionales, fue mínima, insignificante. El Pueblo soberano había fijado el rumbo, faltaba recorrer el camino. Y se hizo con fuerza y pacíficamente. Fue un momento de Responsabilidad Ciudadana.

Importancia muy relativa de los resultados de las Primarias

El resultado de las Primarias no constituye, en caso alguno, una Muestra representativa de la opinión del conjunto de la sociedad chilena ni en las Regiones ni a nivel nacional. Tiene escaso valor predictivo global. Es tan sólo, un pequeño indicio sobre las correlaciones de fuerza al interior de las coaliciones políticas involucradas y del peso político relativo de las Provincias dentro de cada Región. Los analistas partidarios no debieran cantar gloria antes de tiempo, ni olvidar que los porcentajes de adhesión obtenidos por sus coaliciones, están referidos a un universo ciudadano que no llega al 3% del Padrón electoral nacional… ¿Estamos claros?

Eventos de Abril y Pronósticos

Respecto de lo que viene por delante, es decir, principalmente las elecciones de Abril, se puede hacer constataciones y también especular o hacer pronósticos.

Sin duda, la elección a la Convención Constitucional jugará un rol muy destacado. En el caso de las fuerzas de Oposición, el éxito dependerá del rol e importancia que alcancen los independientes en las candidaturas a la Convención. No cabe duda y se sabe que la elección de Convencionales es la prolongación del Plebiscito. Es decir, lo más probable, será que en Abril votará más del 50% del Padrón electoral y en ese universo electoral se rompen las lógicas que rigen los universos electorales pequeños, como el de las recientes primarias. En suma, los resultados de Abril siguen inciertos. Además, en el caso de los Gobernadores, pueden aparecer otros candidatos o candidatas…Es probable.

Pronóstico para Gobernadores, en algunas Regiones: en la V Región, R. Mundaca; en la Región Metropolitana, la disputa estará entre la candidata del Frente Amplio e Independientes, K. Oliva y Cl. Orrego de la Unidad Constituyente. Siempre y cuando Oliva aglutine el voto del universo protestatario; Chile Vamos terminaría en tercer lugar; en la Región del Maule, la candidata de la Unidad Constituyente, Cristina Bravo.

Pronóstico Presidencial: Si se dan esos resultados en Valparaíso y en la Región Metropolitana, significaría que la Oposición Completa, insisto completa y con un candidato o candidata que no cree desde la partida anticuerpos, sería alternativa para el 2021. Debe además unirse detrás de un Programa Progresista, Realista y Económica y Socialmente Sustentable. Si y solamente si, se cumplen esas condiciones tiene todas las chances de ganar la elección Presidencial del 2021. En Abril del 2022, tendremos Nueva Constitución: Chile podrá emprender una Nueva Etapa Democrática de Progreso, de Justicia y de Paz social. Esta Hipótesis la sostengo en un pequeño libro publicado hace algunas semanas en Edición restringida. Se titula: “Apruebo. En busca de un Chile Solidario”.

¡El Cascabel se le podrá poner al Gato, si se cumplen los desafíos aquí esbozados!: son varios, no es sólo la crisis de credibilidad de los Partidos…





(Pedro Sepúlveda Alarcón,

Sociólogo)