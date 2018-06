Nacional 16-06-2018

Las razones del municipio de Independencia que llevaron a retirar los nombres de Martínez y Livingstone de sus calles

Ambas vías retornarán a sus denominaciones originales. Ante esto, el alcalde de dicha comuna, Gonzalo Durán, sostuvo que se están cotejando otras alternativas de homenajes

Entre los años 2008 y 2009, la municipalidad de Independencia quiso rendirle homenaje al reconocido periodista deportivo Julio Martínez, y al ex capitán de la selección chilena de fútbol y destacado comentarista Sergio Livingstone, donde se decidió rebautizar dos emblemáticas calles de la comuna con sus nombres. Honores que no alcanzaron a durar más de diez años. Ayer el concejo municipal de Independencia determinó retirar las actuales denominaciones, para retornar a los nombres originales: La calle Julio Martínez se llamará Santa Laura, mientras que la vía Sergio Livingstone será Olivos.

Decisión que se basó, según explicó el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS), para "proteger los barrios, el patrimonio arquitectónico y cultural de la comuna", por ello, "hemos querido restablecer el nombre de ambas calles". "Yo creo que es bien importante recuperar la historia de una comuna, que la gente conozca esa historia, reconozca su patrimonio, porque fortalece también su propia identidad", agregó. Y continuó: "Nosotros queremos que haya un esfuerzo de recuperar la historia completa, y ciertamente poner en valor la historia contemporánea con estos otros hitos". Similares fueron las razones esgrimidas por la concejala y presidenta de la comisión de Patrimonio y Urbanismo del concejo municipal, Carola Rivero (PS), quien votó a favor de la iniciativa. "Mi interés siempre ha sido rescatar la historia de nuestra comuna, que es muy antigua (...), no solo los inmuebles, sino que además nuestra vida de barrio", recalcó Rivero a Emol. En consecuencia, manifestó, "estas iniciativas tienen que ver con recuperar parte de la identidad de nuestra comuna. Los vecinos siguen llamando a estas dos calles del nombre original que tenía, que es Santa Laura y calle Olivos". "Hay que separar la identidad el barrio con los personajes, que no tienen que ver con quitarles un reconocimiento, sino que devolverle a nuestra comuna nombres de los cuales fueron reconocidos así por más de 100 años. El callejón de los Olivos se conoce así desde la época de la colonia". Concejala detractora Quien lamentó el retorno a los nombres originales de las calles mencionadas, fue la concejala América López (DC) -quien fue parte de los tres votos en contra del proyecto, superados por los cinco a favor-, quien sostuvo estar de a acuerdo con "defender el patrimonio", por lo mismo, agregó "el patrimonio se hace todos los días. Ambas personas tienen absoluto mérito de tener el nombre en nuestra comuna". Apoyada en dicho argumentó, López dudó que la verdadera razón del alcalde para establecer el cambio de nombre haya sido desde el punto de vista patrimonial, ya que si fuera por eso "yo creo que habría que recuperar varios patrimonios que yo creo que hoy día están en absoluto descuido".