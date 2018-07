Cultura 12-07-2018

Las vacaciones de invierno son más divertidas escribiendo: Concurso “Historias de Nuestra Tierra” de FUCOA

Tal como en años anteriores, el exitoso y masivo concurso del Ministerio de Agricultura, organizado por la fundación, tiene una categoría especial dirigida a menores de 14 años.



Santiago, julio de 2018.- Comienzan las tan esperadas vacaciones de invierno y muchos niños y jóvenes aprovechan su tiempo libre para jugar, viajar con sus padres o simplemente descansar de sus obligaciones estudiantiles. Sin embargo, una considerable cantidad disfruta su tiempo libre escribiendo distintos tipos de relato, ya sea vivencias personales o cuentos de fantasía.



Y para todos ellos la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) del Ministerio de Agricultura tiene un increíble panorama en estas vacaciones que se avecinan, con el concurso “Historias de Nuestra Tierra”.



Tal como en ediciones anteriores, la XXVI versión de este exitoso y masivo concurso cuenta con una categoría especial para menores de 14 años. De esta forma, “Me lo contó mi abuelito” busca convocar a todas esas jóvenes plumas que deseen contar una historia, ya sea familiar, propia o algún mito o leyenda que conozcan y que esté relacionado con la cultura rural de nuestro país. Es importante especificar que no es necesario que el relato haya sido contado por un abuelo.



La categoría además contará con dos premios especiales: “Pueblos Originarios” y “Migrantes”. El primero reconocerá al niño cuyo relato represente mejor a los pueblos precolombinos del país, mientras que el segundo hará lo propio con un menor que no haya nacido en Chile y que cuente la experiencia más destacada vivida en un campo, pueblo o zona rural de nuestro territorio.



Francisca Martín, Vicepresidenta Ejecutiva de FUCOA, afirma que “en todas sus versiones este concurso ha sido sumamente exitoso y año a año miles de personas han decidido participar con historias muy novedosas y sorprendentes. La categoría del concurso especialmente dirigida a niños y jóvenes no sólo busca fomentar su potencial talento literario, sino que también hacerlos partícipes del fomento del mundo rural, de sus raíces y en definitiva de la cultura de nuestro país”.



“Las vacaciones de invierno son una tremenda oportunidad para que niños y jóvenes se vuelquen de lleno a lo que los apasiona y si se trata de escribir un relato, este concurso es la instancia perfecta para todos ellos”, agrega la Vicepresidenta Ejecutiva de FUCOA.



El ganador nacional de la categoría “Me lo contó mi abuelito” recibirá como premio un notebook, el segundo obtendrá una bicicleta con un casco, mientras que el tercer lugar recibirá un set de escritor, que consiste en una mochila con libros y otros elementos para seguir potenciando la creatividad.



También habrá premios regionales. Entre estos, el ganador se llevará un tablet, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrán una cámara digital y un set de escritor, respectivamente.



Quienes deseen participar tienen plazo hasta el próximo 31 de agosto para enviar sus relatos, los que no deben superar las dos planas de extensión, pudiendo ser redactados de manera digital, manuscrita o incluso con máquina de escribir.



Los relatos pueden ser enviados de manera digital a través del sitio web www.concursocuentos.cl, donde es posible conocer en detalle las distintas categorías y condiciones de participación. También se pueden entregar presencialmente en las oficinas del Ministerio de Agricultura, en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de cada región o en las oficinas de INDAP.



