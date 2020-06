Opinión 03-06-2020

Las viudas del Mall



Todos deben recordarse de “Las viudas de Bielsa”, concepto posterior a la ida del estratega argentino y que hacía referencia a quienes no paraban de “llorar” su partida, producida luego de la llegada al mando de la ANFP del “buen” Jadue.

Bien, me he encontrado aquí en Linares con las “Viudas del Mall”, si, hasta parece título de film thriller, claro que este “Mall” es con dos eles y hace referencia a un centro comercial, un shopping.

La postergación en la construcción del “Mall de Linares”, que según me cuentan, “huele” más a suspensión, ha causado la tristeza de muchos aquí en esta ciudad.

Era que no y lo entiendo, pues la esperanza de puestos de trabajo tanto en su construcción, como posterior puesta en marcha y operación, genera el desazón de una comunidad que necesita urgentemente de oportunidades laborales y no las encuentra.

Pero mi tema es otro. Por lo menos ahora mi tema en cuanto a desarrollo productivo se centra en el turismo internacional y desde esa perspectiva, un Mall o Shopping, o como queramos llamarlo, aporta muy poco.

Salvo que Linares fuese una Zofri o hasta una ciudad fronteriza y sabemos que no lo es, el turismo de compras o Shopping Tour, aquí no funcionará.

Ningún turista internacional, medianamente cuerdo, perderá su breve y valioso tiempo visitando un Mall aquí.

El tipo de comercio que un turista internacional valoraría encontrar en una ciudad como Linares, ¿saben cuál sería?.

Para responder eso, emplearé algunos ejemplos.

Primero les señalo el “Pueblito Los Domínicos” en Santiago, que efectivamente es un centro comercial que simula un pueblo, un villorrio y donde el turista encuentra artesanía y gastronomía chilena en todas sus expresiones.

Para los más maduros y hasta nostálgicos, también les señalo como ejemplo el ya extinto “Pueblito del Parque O’Higgins” y que no ha desapareció precisamente por no operar de forma rentable, sino que a planes inmobiliarios de “siniestras” autoridades, que afortunadamente no pasaron a mayores.

También y en una escala menor, funciona con absoluto éxito comercial el “Patio Bellavista” que también sigue ese modelo tipo villorrio.

Claro, algunos dirán que eso ya existe, que en la ciudad se encuentra artesanía y gastronomía chilena. Es verdad, pero no de la forma atractiva que se genera en un centro comercial de las características que les señalo.

Concluyo esta crónica de hoy confesándoles algo, que también soy una “viuda”.

Me declaro hoy y ante ustedes, como una “Viuda del Corazón de María y de Las Cuellar” y por Dios que quisiera que fuésemos muchísimos más, pues ahí veo un aporte patrimonial perdido, en la nada, hasta abandonado me parece y que si resultaría de interés para el turismo internacional de Linares.

Pues amigos, ustedes ya saben, un lugar sin historia ¿qué lo que es?

(Ricardo Alvarez Vega, contador audior)