Nacional 07-04-2017

Lavín asegura que el 80% de limpiaparabrisas multados en Las Condes tienen antecedentes penales

Desde que el Concejo Municipal de Las Condes aprobara de forma unánime la ordenanza municipal que prohíbe la presencia de limpiaparabrisas en las calles de la comuna, el pasado 15 de marzo, se han cursado infracciones a 20 personas que estaban realizando esta actividad. De ellas, 16 tenían antecedentes penales, según dio a conocer el alcalde Joaquín Lavín. Entre los datos sobre los sancionados se encuentran: robo en lugar no habitado, hurto reiterado, robo con intimidación, consumo y porte de droga, portar elementos para perpetrar delitos, entre otros, consigna "El Mercurio". Previo a la aprobación de la normativa, los limpiaparabrisas habían causado conflictos, ya que en intersecciones de alta congestión -como las de Américo Vespucio con Cristóbal Colón, Manquehue con Cristóbal Colón, Presidente Riesco con Manquehue, y Alonso de Córdova con Américo Vespucio- existían diversas denuncias por robos del tipo "lanzazo" o conductas violentas físicas y verbales por parte de quienes realizan este tipo de actividades.

El detonante de la prohibición dentro de la comuna fue el robo de un vehículo por parte de cuatro limpiaparabrisas en enero, en el que las víctimas terminaron con diversas lesiones por intentar impedir el ilícito. El alcalde Lavín aseguró que estas cifras vienen a confirmar lo postulado antes de someter a votación la iniciativa. "Es efectivo que estas personas utilizaban la fachada de limpiaparabrisas para delinquir", remarcó. El edil dijo que la medida busca proteger a los residentes de la comuna y a quienes circulan por ella. Además, precisó que ninguno de los 20 limpiaparabrisas es habitante de Las Condes. "Todos son provenientes de la zona sur de la Región Metropolitana. Son mayores de edad, que van de los 20 a los 30 años, aproximadamente", aseguró. Lavín añadió que "hasta ahora, los inspectores no han sido agredidos. Se han cursado los partes y ellos abandonan el lugar; por ello no ha sido necesario pedir apoyo a Carabineros".