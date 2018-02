Crónica 27-02-2018

Leche, esencial en la colación escolar

• La colación es muy importante en la alimentación de niños en edad escolar, como fuente de energía entre el desayuno y el almuerzo, favoreciendo su rendimiento intelectual en las cerca de seis horas que pasan en el colegio.



Entre todas las preocupaciones que involucra el regreso a clases, es importante no descuidar la alimentación de los niños, es por ello que la colación es un buen momento para que ingieran alimentos saludables, que los ayuden en su desarrollo y crecimiento, a la vez de generarles el hábito de comer sano.



“Leche, fruta, yogurt, verduras o frutos secos son alimentos que nuestros niños siempre necesitan y que le otorgan la energía que requieren para obtener el mejor rendimiento durante el día”, comenta el pediatra y nutriólogo de la Sociedad Chilena de Pediatría, Dr. Francisco Moraga.

En este sentido, la leche es un alimento fundamental en la alimentación de los escolares, ya que su consumo en las primeras etapas de la vida es clave para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo de la masa ósea del niño y prevenir así patologías que se presentan en la vida adulta como la osteoporosis y otras enfermedades crónicas no transmisibles, por lo que agregar una porción en la colación es ideal para aumentar su consumo.

“La niñez es un período caracterizado por un crecimiento y desarrollo acelerado, donde las necesidades de proteínas aumentan, por lo que se requiere una fuente de proteína de alta calidad, esenciales para la formación de músculos, huesos y tejidos, síntesis de hormonas y enzimas, entre otras importantes funciones. De ahí que los lácteos favorezcan un crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y adolescentes”, explica Moraga.

Actualmente, existe una amplia variedad de leches en formato especial para colaciones escolares, que pueden ser blancas, saborizadas, sin materia grasa o sin lactosa, para que este vital alimento no quede fuera de la dieta de los niños.