Crónica 01-02-2019

Lecheros realizan conclave nacional en Linares

La Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche, efectuó en Linares su último encuentro directivo correspondiente al ejercicio 2018.

Asistieron a la convocatoria representantes de las regiones de Ñuble, BioBio, La Araucanía, así como también de las provincias de Osorno y Llanquihue, quienes analizaron la contingencia, marcada por un duro momento que enfrentan muchísimos productores a lo largo del país.

Así, dentro de los alcances del encuentro, se concordó la falta de operancia de la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios (CNDP) en el marco de la investigación de salvaguardias a la importación de leche en polvo y queso gouda solicitada por Fedeleche, luego que estos productos mostraron un agudo incremento en 2017 comparado con 2016, lo que causa y sigue causando, cada vez con mayor fuerza, una fuerte sustitución de la producción nacional por producto importado.

Según explicó el presidente de Fedeleche, Eduardo Schwerter, dado este contexto, el directorio rechazó en pleno que los plazos que rigen la investigación a través del reglamento antidistorsiones fueran superados ampliamente, evaluándose una serie de medidas para que en el futuro no se vuelva a repetir un procedimiento el cual fue catalogado de ineficiente.

El representante de Fedeleche resumió que se hace imprescindible modernizar el funcionamiento y operatividad de la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios (CNDP), “porque, en este caso, la institucionalidad no funcionó y eso debe ser reconocido y reparado”.

Schwerter, agregó, que si bien en esta materia no se obtuvo el resultado esperado, aludiendo al rechazo a las salvaguardias, evidentemente el trabajo realizado ha sido importante para dar a conocer la problemática del sector, lo que se ha encarado, además, con el impulso a una serie de proyectos que buscan fortalecer la actividad, viendo como prioridad seguir fomentando y fortaleciendo la asociatividad e integración vertical de los productores, seguir potenciando la internacionalización de la lechería nacional y en ello, convocar a que nuevos actores participen en el mercado de compra de leche fresca, generando mayor tiraje y competencia, así como también avanzar en el proyecto de ley que tiene como finalidad regular el etiquetado de la leche y los productos lácteos, iniciativa que definirá su origen y tipo de producto.

VALORACIÓN LOCAL

Como una muy buena instancia y destacando el hecho que Fedeleche sesionará en Linares, el presidente de Aproleche Linares, Raúl Droghetti, aseguró que este tipo de encuentros, “motiva a un rubro muy golpeado, que ha tenido que salir del mercado, producto del abuso del poder de compra de los grandes conglomerados”.

Agrego que, “se agradece la asistencia de gran parte de las regiones lecheras del país, ya que fue un directorio bastante amplio, donde se analizaron tanto las perspectivas como la coyuntura de nuestro sector, lo que nos sirve a los pocos lecheros que vamos quedando en la Provincia y sobre todo, para transmitirles que el gremio está vigente y seguirá trabajando para defender y desarrollar la producción de leche nacional”.

De este modo, Droghetti apuntó que Aproleche Linares seguirá participando activamente en la Federación para recuperar el dinamismo perdido, valorando asimismo todo el trabajo que se ha realizado durante el último año.