Crónica 28-02-2017

Legalización de terrenos Orilla de Maule

170 familias del sector El Tranque de Orilla de Maule esperan que sus propiedades sean legalizadas cuanto antes para poder postular a viviendas debido a que, en la actualidad, viven en propiedades compradas sin ningún documento legalizado.

Por tal motivo el 11 de abril se va a realizar una reunión en el sector de Orilla de Maule con la asistencia de autoridades respectivas para que informen sobre la legalización de los terrenos en que viven estas familias.

Después de la reunión realizada recientemente entrevistamos al alcalde de la comuna de Yerbas Buenas Luis Cadegan. Al ser consultado sobre esta situación indicó que el martes 11 de abril se reúnen nuevamente y van a estar presentes los dirigentes representantes de estas familias, para dar una solución definitiva a los afectados. Además el alcalde indica que asistirán las autoridades regionales, para que conozcan en terreno el loteo, que es para sobre 400 viviendas; hay que regularizar para que los propietarios tengan las facilidades de tener su arranque de agua, luz y vivienda.

El edil agrego que para solucionar este problema se encuentran trabajando los profesionales de la municipalidad en común acuerdo con la persona que les vendió los terrenos y la comunidad que está aportando todos sus antecedentes. Además, estamos trabajando con la concejala Eliana Parada, quien está aportando sus conocimientos para mejorar esta situación.

Por su parte el vendedor de este terreno Gustavo Williams, indico que la venta que el hizo fue muy rápida. Las personas que compraron no están capacitadas para realizar estos trámites burocráticos y solicitar cambios de uso de suelos en bienes nacionales. La municipalidad está haciendo los trámites para solucionar los problemas de estos terrenos.

Gustavo Williams señalo finalmente que tiene un arquitecto trabajando, quien realizo los planos y tenemos que hacer las últimas modificaciones que ha solicitado la municipalidad de Yerbas Buenas, para ser presentado al Ministerio de la vivienda para resolver esta situación.



Carabineros

El suboficial de Carabineros Miguel Canales Villalobos reasumió sus funciones como jefe del retén de Carabineros de Yerbas Buenas, quien señalo que durante el mes de marzo del presente año va a trabajar con las juntas de vecinos y a la vez visitar a los colegios, para ver la situación de la seguridad escolar, tanto el ingreso como la salida y lo que es la parte central de Yerbas Buenas en cuanto a que hay personas que son enfermos alcohólicos y molestan a la ciudadanía y en principio estas será una de las principales misiones que vamos a realizar durante el mes de marzo.

El suboficial agregó que existe un poco de desorden acá en Yerbas Buenas y el hecho de que las personas trabajen por temporadas hace que no esté con un trabajo estable y eso provoca que la gente al estar desocupada , se dedican a beber alcohol , lo que está provocando problemas a la comunidad y a la vez desorden , es por la falta de cultura que no hay un buen comportamiento.



Sobre la labor del tránsito el suboficial Canales expreso que se están preocupando especialmente la entrada y salida de los principales colegios de Yerbas Buenas. Además estamos realizando una labor con el personal de Ministerio de Transportes, para regularizar en atención porque habíamos recibidos muchos reclamos por el hecho que había taxi colectivos que estaban realizando el trabajo de taxi básico, que cobraban carreras y se salían de su recorrido, reclamos que hicieron los mismos conductores que lo estaban haciendo normalmente, estamos tratando de regularizar esto y pretendemos coordinar nuevamente con Ministerio de Transportes con los fiscalizadores para poder regularizarlo definitivamente. El suboficial lleva dos meses a cargo del retén de Yerbas Buenas y ha sido para conocer la gente y los sectores, conocer su forma de ser, no he visto lo que es delincuencia nada más lo que es lo normal, solamente algunas violencias intrafamiliares donde se han producido agresiones.

Finalmente puntualizo que tuvieron la visita de la comisario de Linares, a quien se le solicito y se le propuso que al menos una vez hacer una ronda con personal de este destacamento con dos vehículos policiales abocados generalmente a los que es una fiscalización a la ley de alcoholes, locales de alcoholes como infractores y con esa finalidad tratar de evitar el ilícito los fines de semana, evitar los accidente de tránsito al efectuar los controles vehiculares.