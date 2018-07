Opinión 08-07-2018

Legislaciones internacionales sobre igualdad de género

Últimamente hemos estado comentando sobre la Igualdad de Género en las Mujeres, tema que está actuamente en el tapete de peticiones de los movimientos juveniles que, agitan la ciudadanía especialmente por los universitarios y liceanos, con “ marchas y tomas” éstas últimas no del todo aceptadas pues los daños infraesctructurales que provocan estos grupos anarquistas son alarmantes Vamos ahora al tema central de esta crónica y recordamos o actualizamos lo que han hecho organismos internacionales por la mujer. En 1946, en el seno de las Nac. Unidas, se creó un órgano dedicado exclusivamente para atender la situación de la mujer .Se denominó:” “Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer”. Consecuencia de dicha Comisión, en el año 1952 fue aprobada la “ Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer”. Posteriormente en el año 1962 se aprobó la Convención sobre el “ Consentimiento para el matrimonio”. 5 años más tarde (1967) se adoptó la “ Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” la que daría origen a una nueva Convención en 1979 para la “ Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”. Esta Convención declara entre otros factores que la cultura y religión, pueden afectar el ejercicio de los derechos de las mujeres y estipula que los estados tienen la obligación de modificar los < patrones culturales> con mira a alcanzar la eliminación de prejuicios y prácticas que impliquen la idea de inferioridad en la mujer. En el año 1995, en la 4º Conferencia mundial de la mujer, se elaboraron documentos que, fijaron la ruta a seguir con especial preocupación por la “ violencia” contra la mujer, dicho documento se denominó Declaración y Plataforma de Acción de Beijing” Aún más, en julio del 2010 la Asamblea General de la ONU, creó “ “ONU MUJER” ( mencionada en nuestro art. anterior) que es una entidad destinada específicamente, a la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ( vea nuestra crónica del 14 junio018) Pero lo anterior no es todo lo que los entes políticos han realizado a favor de las mujeres, es así como la Organización de los Estados Americanos ( OEA) resalta la campaña a favor de éstas, creando en la Comisión de Derechos Humanos una “ Relatoría Especial sobre los derechos de las mujeres”. La OEA elaboró un “ mandato” principal, denominado “ Programa Interamericano sobre los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género” que fue adoptado en el año 2.000 ( La crónica pasada publicó algo sobre la equidad e igualdad de género). Pero el año anterior ( 2009) la OEA solicitó a la CIDH ( Comis. Interamericana de derechos humanos) que incluyera dentro de sus preocupaciones temáticas relacionadas con la vulneración de los derechos de personas del grupo LGTI ( Lesbianas- gay- bisexuales- transexuales e intersexuales). Así es como en el año 2014 se creó la” Relatoría sobre Derechos de esos grupos .Al respecto, es dable recordar el caso emblemático sancionado por la CVIDH que sancionó y dio a favor el problema de una jueza nuestra ( Karen Atala e Hijos) que demandó al Estado de Chile por un problema de género a su favor. Si desea más antecedentes vea en (http// www.corteidhorg). Finalmente os confesaré que sé que la temática tratada en nuestra 3 últimas crónicas son de actualidad y que han sido reconocidas por el actual Gobierno, quien prepara leyes al respecto en diversos sentidos que favorecerán a las mujeres y a los menores de edad especialmente. Reconozco también que el léxico empleado no es el habitual y hace a veces confundir los conceptos ,por ello os invité hace dos semanas a individualizar el género de la actriz cuyo film obtuvo un Oscar días atrás, cuesta en verdad encausarla (¿ transgénero, bisexual?…….. Desde ya os invito ( a los que se atrevan) a leer la próxima crónica que titulamos “ Principios Normativos en Chile sobre las Mujeres”. Cualquier comentario suyo, será bien recibido ,lo que agradezco desde ya.