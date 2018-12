Política 23-12-2018

Legislarán sanciones a la difusión no consentida de material de connotación sexual.

Subir a la red imágenes, audios o videos sin consentimiento, cuando estos fueron obtenidos en la intimidad, está próximo a convertirse en un delito sancionado por la justicia.

El primer paso para esto lo ha dado la Comisión de Seguridad Ciudadana, al aprobar la idea de legislar dos mociones refundidas sobre la materia. La primera modifica el Código Penal para sancionar la difusión no consentida de imágenes o contenido de connotación sexual, obtenidas con ocasión de la vida en pareja sostenida entre el hechor y su víctima y aquella que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar la difusión no consentida de material con connotación o de índole sexual.

El representante de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier, complementó este argumento señalando que, no por participar de un espacio público, existe una renuncia de la privacidad, sino que esa privacidad está dada por la naturaleza de la comunicación, de la confianza y la intimidad que tienen los intervinientes y que es la que se termina traicionando y vulnerando sin el consentimiento de las víctimas que muchas veces terminan siendo mujeres.

Para el diputado Iván Flores (DC) es valorable avanzar en un proyecto que sanciona una situación que hoy no es delito.