Social 04-02-2018

Leo Albornoz: "En materia de Turismo en Linares, hay que ordenar las prioridades"

Leo Albornoz es un conocido productor, realizador audiovisual, camarógrafo y fotógrafo linarense, especializado además en turismo aventura, naturaleza y destinos remotos, montañista, rescatista, guía, operador, consultor y gestor turístico. Tiene 30 años de experiencia en estos variados campos. Con él, nuestro colaborador Luis Yáñez, se sentó a conversar para conocer su opinión respecto de este tema que conoce y que le apasiona y acerca de lo que se está haciendo y lo que se proyecta a nivel local. La entrevista la envió a nuestro medio para rescatar sus opiniones más relevantes.

- Cuáles son los elementos que definen nuestra zona en lo geográfico?



- “Para mi sin duda la cordillera y la precordillera son los elementos más relevantes a considerar a la hora de planificar cualquier iniciativa que propenda al desarrollo turístico de la zona. Tenemos una tremenda riqueza en materia de recursos ecosistémicos que debemos poner en valor posicionando el producto "Andes centrales" en toda su dimensión desde el mundo rural hasta las altas cumbres.”

- Cómo observa desde su punto de vista la gestión municipal respecto de fomentar el turismo local?

- “Me parece que en esta administración el tema se ha abordado con más entusiasmo y se ha visto más voluntad en las autoridades por desarrollar políticas turísticas para la comuna. Felicito cualquier iniciativa al respecto y espero que tengan los mejores resultados.”

- Le han preguntado alguna vez para solicitarle colaboración o le han consultado sobre el tema?

- “No nunca!... el alcalde me ha tocado el tema en un par de ocasiones, pero tangencialmente y de manera informal.....nada más.”

- Con su experiencia, por qué no se le ha visto participando en seminarios o en actividades relacionadas con el turismo local?.

- “La respuesta es simple.....Porque nunca me han invitado!!

- Cómo habría que enfocarse para que Linares tenga éxito en materia turística?

- "En mi opinión hay mucho trabajo que hacer todavía. Lo primero es ordenar las prioridades para luego seguir con la capacitación correspondiente de todos los actores involucrados y no implementar políticas "express" que propendan a resultados cortoplacistas, que pueden, no sólo ser poco exitosos, sino que además nefastos. En esta área las medidas pueden ser populares, pero nunca populistas. El turismo es algo más que pararse en el Puente de Arcos a contar autos, hay que planificar y sobre todo definir cuál es el producto que queremos potenciar para luego trabajar en él, capacitar, certificar, fiscalizar y por último difundir. Yo no puedo invitar gente a mi casa si no tengo claro cuántos van a venir, cuáles serán sus exigencias, si tengo camas, si son las apropiadas , qué les voy a dar de comer, etc, etc...

En lo particular, más de alguna vez en otras zonas del país, cuando alguna agrupación me ha invitado a hablar del tema, me ha ocurrido que termino siendo espectador, escuchando clases magistrales de "huevos, tortillas y gallinas de oro" y que ..."hay que vender caro, porque el gringo tiene plata". El turismo es el único rubro en el que todos tienen la fórmula mágica. Esto no ocurre en otras áreas, yo no me atrevería a decirle a un minero donde tiene que cavar, a un pescador donde debe soltar la red o a un agricultor qué debe sembrar. Pero en el turismo se dan estas situaciones que diluyen o estancan por años el desarrollo de esta actividad en la que todos pueden caber. Este es un tema que debe abordarse con criterio empresarial, sin tanta semántica y con más acciones concretas que deben ser lideradas por profesionales del área. Recuerdo a un alcalde que decía "el turismo es una foto para sacar, un plato para comer y un souvenir para llevar" . .. El turismo es mucho más que eso. Se puede graficar en una sola palabra:" Experiencia* .



- Qué plantea, qué está mal y qué es urgente rectificar?

- "Sin duda, cuando uno se entera por los medios que vecinos de las comunidades rurales están cansados de tragar polvo y claman por camiones algibes, cuando vemos el deterioro de caminos, la depredación indiscriminada de nuestros ríos y esteros, el menos precio por nuestra flora y fauna, los microbasurales, las quejas de los usuarios por malos servicios, uno se pregunta, quién gana realmente con todo esto? Legítimamente asalta la duda en torno a si el beneficio económico es mayor que el daño a nuestros ecosistemas. Para mí son señales que "algo estamos haciendo mal"...Qué ganan los linarenses con 300 afuerinos acampando en Monte Oscuro por ejemplo, si en su mayoría vienen incluso abastecidos desde sus lugares de origen? .... .Pienso que es de todos la obligación de generar una actividad turística sustentable y respetuosa de nuestro entorno. No se puede traspasar esta responsabilidad exclusivamente a las autoridades de turno. En este sentido el alcalde Meza ha marcado una notoria diferencia con sus antecesores, desplazándose constantemente a terreno lo que sin duda le permite tener una percepción más real de la dinámica de la actividad en la zona. Ojalá ésto se traduzca en políticas claras de desarrollo turístico para la comuna. Creo que es importante ir paso a paso sin saltarse etapas. En lo personal pienso que el turismo de intereses especiales es lo que debiera encabezar la lista de prioridades en la materia e insisto en la sustentabilidad porque muchas veces nos queda la sensación que el turismo local beneficia a pocos ( no siempre cumplen con las normas mínimas que requiere la actividad) y afecta a muchos. Las comunidades locales debiesen ser las principales protagonistas del turismo comunal y no los perjudicados como ocurre muchas veces. Debemos proporcionar las herramientas necesarias y trabajar codo a codo en la elaboración de estrategias y, sobre todo, en capacitación.

Personalmente me gustaría ver una imagen de la comuna con personalidad propia y no que sea ...la " igualita a".. Tampoco se puede pretender que Linares sea " la capital de"..solo por decreto. Creo que nuestra comuna tiene el suficiente potencial como para emerger como un producto turístico interesante en el círcuito nacional e internacional y no quedarse en slogans como " la puerta del sur", slogans que en sí mismos dan a entender implícitamente que el producto no es lo suficientemente potente y necesita potenciarse con estas muletillas. En Chile los productos turísticos más destacados sin duda son el desierto de Atacama y Patagonia. En lo personal me ha tocado trabajar en ambos sectores y he sido testigo de su desarrollo. Me pregunto, por qué no establecer alianzas estratégicas con esas zonas ?. Es llamativo que los turistas salten de un extremo a otro del país. Creo que debiéramos ser un punto estratégico intermedio entre estos dos polos turísticos. Los Andes Centrales sin duda tienen los méritos para ello. En el último tiempo me ha tocado trabajar con diferentes medios de prensa brasileños en la difusión de algunos sectores de Chile y he podido constatar el creciente interés de ese mercado gigantesco por visitar nuestro país. Por qué Linares no podría, por ejemplo, elaborar una estrategia en ese sentido si consideramos que los brasileños encabezan la lista de los turistas que más gastan en Chile?.El turismo es una cadena, con eslabones que componen un mismo producto. No he visto en Patagonia, ni en Atacama a sus actores descalificando al vecino. Todo lo contrario. Por eso hablamos de estos sectores como un "todo" y no como un pueblo, ciudad o comuna específica. En el Maule todos nos necesitamos. Quien elabore estrategias más inteligentes será el que reciba más visitantes. Todos somos parte de los "Andes Centrales" y, a mi entender, ése es el producto a comercializar."