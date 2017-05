Nacional 21-05-2017

Leonardo DiCaprio volvería a Chile en agosto

El actor formaría parte un seminario ambientalista.

La cita tendría lugar en la ciudad de La Serena y contaría con presencia de empresas privadas y el Gobierno.

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio estaría a sólo meses de volver a Chile. La estrella de Hollywood formaría parte de un seminario ambientalista, que tendría lugar el próximo mes de agosto en la ciudad de La Serena.



Según informa La Cuarta, el ganador del Óscar será parte de un evento privado, el cual también contaría con la particiáción del Gobierno. La cita ecologista, que aún no cuenta ni siquiera con fecha tentativa, se llevaría a cabo en el casino Enjoy de la ciudad .

Pero no es la primera vez que el ex "Lobo de Wall Street" pasa por tierras nacionales. En 2003, DiCaprio y su pareja de aquel entonces Gisele Bundchen pasearon por Viña del Mar y Villarica, donde pasaron Navidad en un lujosa suite presidencial.



En marzo, el artista publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de la Presidenta Michelle Bachelet, agradeciendo la creación de una red de parques naturales tras la donación que hizo Kris Tompkins, viuda del empresario Douglas Tompkins.



"Felicitaciones a los miembros de la Fundación Tompkins, que han ayudado a crear una enorme red de parques en Chile. Hoy Kris Tompkins y la presidenta chilena Michelle Bachelet se comprometieron a crear más de 4 millones de hectáreas de nuevos parques nacionales. La más grande donación en la historia de una entidad privada a un país" escribió el intérprete en la publicación.