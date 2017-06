Opinión 16-06-2017

¡Les quedó grande el poncho!

Respecto a nuestro Hospital en Linares, ésa es la analogía para el Servicio de Salud del Maule y por ende para el Gobierno, acuñada por el alcalde de Linares Mario Meza, la que refleja en pocas palabras el actuar del Servicio de Salud del Maule… Sin duda “Les quedó grande el Poncho!

Cómo no vamos a estar molestos como Maule sur, como Linares, por lo que ocurre... Nuevamente estamos postergados, nuevamente somos el patio trasero de la Región del Maule… Curicó tiene en construcción un mega Hospital y hace unos días el Consejo Regional del Maule le aprobó 21 camas médicas, para la clínica que le arriendan para suplir la demanda local; Talca, por su parte, cuenta con tremenda infraestructura que satisface su demanda y nosotros, las provincias de Linares y Cauquenes... Nuevamente nada.

Éste Hospital fue un compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet. Otro de los compromisos no cumplidos por parte de la mandataria. Otra promesa no cumplida por el gobierno. Otra decepción para nuestra gente. Somos gente de esfuerzo, sacrificada, trabajadora, noble...

Nuestra condena es estar al sur del Río Maule, por eso tenemos una peor calidad de vida, en desmedro de los vecinos del norte. Muchos dicen que es la maldición del Cura Somoza. Creo que esa es la excusa barata de la negligencia de las políticas gubernamentales. Qué culpa tiene el cura Somoza de la ineptitud del director del Servicio de Salud del Maule, Rodrigo Alarcón. Cómo no estar de acuerdo con el Alcalde Mario Meza, con el ex Alcalde de Talca Juan Castro o con el Diputado Tarud, críticos –de manera transversal- a la gestión de este gobierno, respecto a este importante punto para nuestra gente. ¿Por qué otra vez Linares?

¿Cómo no estar molesto? ¿Cómo no hacer nada? Son 250 mil cuestionamientos, uno por cada habitante del Maule sur...

El actual gobierno no ha aceptado la modalidad del Ex Presidente Piñera de Hospitales concesionados, los cuales han tenido un buen funcionamiento e implementación… Cambiaron todo por un berrinche político que hace nuevamente que la salud de los chilenos y en este caso de los linarenses se postergue.

Finalmente, les digo a las autoridades, desde el Director del Servicio de Salud, Rodrigo Alarcón; El Intendente Regional del Maule, Pablo Meza; La Ministra de Salud, Carmen Castillo e incluso la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, con la salud no se juega. Sin duda “Les quedó grande el Poncho!”, en lo que respecta a nuestro Hospital de Linares.



(Felipe Cisternas, pre candidato a diputado, Maule Sur)