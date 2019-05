Crónica 17-05-2019

Ley corta de pesca: reafirman carácter público de los recursos

Por 36 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala del Senado respaldó la idea de legislar sobre la iniciativa –en primer trámite- que refundió 3 mociones parlamentarias con el Mensaje del Ejecutivo para modificar la Ley de Pesca en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal.

La iniciativa tiene su origen en el Mensaje Boletín N° 11.704-21, y 3 mociones presentadas por los senadores Ximena Rincón, Guido Girardi, Alejandro Navarro y de los ex senadores José Antonio Gómez y Fulvio Rossi (Boletín N° 7.926-03); de los senadores Carolina Goic, Adriana Muñoz y Rabindranath Quinteros (Boletín N° 10.190-21) y del senador Manuel José Ossandón (Boletín N° 11.642-21).

El objetivo central de la iniciativa es reafirmar el carácter público de los recursos del mar; ampliar la cuota de consumo humano; reemplazar la asignación de cuotas de pesca transferibles mediante licencias transables establecidas para el régimen de acceso a la actividad pesquera industrial, por un sistema de subastas que permita el ingreso de nuevos actores al sector y dar un nuevo paso en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Los parlamentarios valoraron el paso dado en torno a legislar sobre una ley corta de pesca que avance en consagrar el carácter público de los recursos y el acceso más transparente y racional de las cuotas de pesca privilegiando el consumo humano.

Asimismo, hicieron énfasis en la necesidad de compatibilizar la pesca industrial, semi industrial y artesanal con una "visión sistémica" y una nueva institucionalidad jurídica que otorgue "certezas para su desarrollo y sustentabilidad".