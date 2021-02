Opinión 03-02-2021

Ley de Amnistía para imputados del “Estallido social”, confusión entre Derecho y Moral





Hace unos días la Comisión de DD.HH. del Congreso aprobó la idea de legislar el proyecto de Ley para conceder una Amnistía, por razones humanitarias, a los detenidos e inculpados por haber cometido delitos durante el llamado “Estallido social” de octubre de 2019.

El grupo de senadores (as) de oposición que votaron a favor de la instancia explicaron, que el contexto en el cual se desataron los actos delictivos del “estallido” serían el producto de una situación de injusticia frente a los “graves abusos y desigualdades de la sociedad chilena (sic)” y que por lo tanto, se justificarían sus delitos como una manera de expresar su descontento argumentando en su proyecto de Ley que: “El perfil social y económico de las personas afectadas por las reclusiones y procesamientos judiciales, corresponde a jóvenes que han vivido en la pobreza o en la marginalidad social. En razón de lo anterior, resulta evidente que el conjunto de circunstancias que les afectaron hacen, a lo menos, cuestionable la exigencia de una conducta socialmente adecuada. Por lo que los cargos y el reproche penal que se les formula al respecto, resulta desproporcionado e injusto.” (p. 9)

Ante esta argumentación nos encontramos con dos elementos semejantes pero que no deben tener una relación necesaria, ellos son: 1) el Derecho, definido como un conjunto de normas que regulan nuestra vida en sociedad, que en su modelo más simple se traducen a ordenes bajo amenaza de sanción (sanción como consecuencia si estas no se las respeta), y; 2) la Moral, esta como un conjunto de normas que guían nuestro comportamiento a través de acciones consideradas buenas (justas) o malas (injustas).

Por lo tanto, según lo señalado por el proyecto de Ley en la cita precedente, los “cargos y el reproche penal” (para referirse al Derecho Penal y/o las Leyes penales de nuestro sistema) aplicadas a estos marginados sociales son -como estos legisladores la califican- “injustas” (apelando a la moral), ya que los actos de estas personas serían a raíz de circunstancias económicas y sociales vulnerables que harían impunes sus actos violentos. De esta forma, se observa que las autoridades al usar el adjetivo “injusto” están relacionando el Derecho Penal (“cargos y reproche penal”) con la moral (injusticia), como si el Derecho catalogado de “injusto”, producto de “las graves desigualdades y abusos que vive la población chilena (sic)”, no fuera vigente y obligatorio para todos. Acaso, para hablar del Derecho vigente en una sociedad ¿es necesaria la relación entre el Derecho y moral? en otras palabras, ¿el Derecho catalogado de injusto deja de ser Derecho y, por consiguiente, se puede transgredir con impunidad? El problema de asumir esta relación como necesaria y existente (entre Derecho y moral) es la perdida de objetividad del Derecho y la puerta de entrada para torcerlo y distorsionarlo a capricho de cada convicción ideológica partidista.

En efecto, para identificar el Derecho obligatorio y vigente el cual se ha de respetar en nuestra sociedad, debemos atender a los hechos empíricos (verificables) de que existe el Derecho porque ha sido formulado por una autoridad competente (llamado Congreso) de acuerdo a procedimientos establecidos por las reglas del mismo sistema y no a entes metafísicos, que no podemos observar en la realidad, como los valores de lo bueno (justo) y lo malo (injusto), ya que no serían un fundamento válido para demostrar la existencia de normas jurídicas.

En conclusión, no hay que ocupar criterios valorativos como la justicia o la injusticia para identificar la existencia de las Leyes (o Derecho), porque si recurrimos a las convicciones valorativas que usted y la señora Juanita tienen para identificar al Derecho, se darán cuenta de que no serán las mismas para todos. Es por ello que, las Leyes vigentes y promulgadas democráticamente deben ser respetadas y obedecidas de manera irrestricta y no bajo las convicciones de justicia que cada uno abriga como lo están haciendo estos senadores para justificar los graves delitos cometidos por estos sujetos durante el llamado “estallido social”. Mas, cuando los legisladores hablan de la justicia o injusticia del Derecho o Leyes penales, es falso. Lo que ellos están buscando con este argumento es persuadirnos con una retórica falaz disfrazada de veracidad, para distorsionar la naturaleza del Derecho como si este tuviera una estricta relación con lo moralmente correcto (justicia) siendo que el Derecho no es justo ni injusto, simplemente es el que está formulado por una autoridad competente, bajo procedimientos establecidos por el sistema y escrito en los reglamentos. En pocas palabras: del “ser” no se deriva el “deber ser”.



Por: Fernando A. González Freire

Estudiante de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez