Editorial 19-01-2022

Ley de Cooperativas

Por unanimidad y sin debate el Senado despachó a segundo trámite constitucional el proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas y que avanza en adecuaciones y presiones que aportarán al día a día de las cooperativas.



El texto propone eliminar la adopción de acuerdos, por parte de la Junta General de Socios, referidos a la disolución; reforma de su estatuto; o a la integración de los órganos de la Cooperativa, como circunstancias que otorgan al socio disidente, el derecho a retirarse de la cooperativa, por cuanto estas circunstancias se incorporaron erróneamente en esta enumeración.



Suprime la remisión que se efectúa al literal d) en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley General de Cooperativas, debido a que la elección o revocación del gerente administrador en aquellas que cuentan con 20 socios o menos, no es materia que deba ser tratada en junta general especialmente citada ni requiere de un quorum de 2/3 de los socios presentes o debidamente representados para su aprobación o rechazo.



Corrige el error de referencia en que incurre el artículo 58 bis de la Ley General de Cooperativas en su inciso tercero, al disponer que, las cooperativas de trabajo, campesinas, de pescadores, de agua potable y escolares cuyo capital aportado por los socios no exceda las 20.000 unidades de fomento, se regirán por lo dispuesto en el inciso quinto de la presente normativa al no poder ser objeto de multa por parte del Departamento de Cooperativas, debiendo la referencia correcta haberse realizado a su inciso sexto en lugar del quinto.