Editorial 17-01-2019

Ley de Donación de Órganos

El Senado despachó a segundo trámite constitucional el proyecto que complementa la Ley sobre Trasplante y Donación de Órganos. Esto, luego de que las Comisiones de Hacienda y Salud unidas propusieran una salida de acuerdo para el texto legal, que en sesiones anteriores suscitó las dudas de un grupo de parlamentarios, respecto de los plazos y aspectos como la voluntad y la duda fundada.

Adicionalmente, las Comisiones unidas abordaron lo planteado desde el Ministerio de Salud, en virtud al respeto de la voluntad de las personas, sean o no sean donantes, en aquellos casos en los que no hay duda razonable.

El proyecto ha cambiado varias veces, pero valoró el sistema acordado. Probablemente no es la fórmula ideal, pero dada la necesidad de buscar acuerdo se respeta el principio básico.

Para los congresistas, es interesante que la iniciativa contemple el respeto a la voluntad manifestada en vida.

Las Comisiones de Hacienda y Salud unidas propusieron que los no donantes recibirán una carta en la que les indica que tendrán 24 meses para ratificar dicha voluntad.