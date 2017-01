Opinión 21-01-2017

Ley de Especialidades Médicas

De acuerdo a cifras entregadas por la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, en nuestro país sólo uno de cada seis médicos que realiza este tipo de intervenciones se encuentra certificado y acreditado para realizarlas.

Esto se debe a que en Chile no existe una ley de especialidades médicas, lo que implica que cualquier médico puede realizar una cirugía o procedimiento, sin necesariamente estar preparado para ello, dejando de lado las consideraciones éticas con que debiera contar un especialista de la salud.

Si bien en algunas ocasiones los resultados pueden ser óptimos, lo grave es que en la mayoría de los casos hablamos de médicos que no pueden ofrecer un resultado acorde a las expectativas del paciente. Además, ocurre que muchas veces estos profesionales, al no estar certificados, operan en lugares que no tienen las acreditaciones para realizar dichas intervenciones, poniendo en riesgo la seguridad e, incluso, la vida de los pacientes.

Aún tomando en cuenta estas consideraciones, en nuestro país no hay una normativa legal que rija el ejercicio de la cirugía plástica, por lo que cualquier médico general puede hacer procedimientos estéticos sin incurrir en la ilegalidad de aquello.

Lo que muchos desconocen es que para obtener el título de cirujano plástico en Chile se debe cursar la carrera de medicina y luego especializarse uno 5 a 6 años más. Entonces, no son comparables los 7 años que estudia el médico general con los 12 ó 13 que conlleva adquirir la especialidad de cirujano plástico.

Así las cosas, y mientras no exista una Ley de especialidades médicas, el llamado es al autocuidado y a que sean los mismos pacientes que chequeen si sus médicos se encuentran certificados.



(Dr. Roberto Prado,

cirujano plástico)