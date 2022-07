Social 15-07-2022

Ley de Eutanasia en Chile: “No existe una justificación ética imperativa para que el personal de salud termine con la vida de una persona”



El Dr. David Schnettler Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule se refirió a la discusión de una eventual Ley en esta materia y explicó los principales aspectos de ella.

Durante la Cuenta Pública 2022, el Gobierno anunció que se le pondría urgencia al Proyecto de Ley de Eutanasia en Chile, argumentando que: "Estamos comprometidos con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna", según indicó el Presidente Gabriel Boric en esa instancia.

Debido a ello, el Dr. David Schnettler Rodríguez, cirujano pediátrico, magíster en bioética y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM) se refirió a la Eutanasia, explicando que, en la formación de los estudiantes en la Casa de estudios, “es un tema que se trata en cursos de Ética Médica, tanto en pre como postgrado”.

En cuanto a las implicancias médicas, señaló que “ocurren en diversos ámbitos y es difícil predecir qué consecuencias se verían luego de la implementación de una ley que nunca ha existido en Chile”.

“Estos proyectos comprenden, por una parte, una legislación que sería indiscutiblemente beneficiosa para las personas, ya que busca asegurar que se garanticen los cuidados paliativos universalmente a quienes se encuentren en una situación terminal de salud, hecho que actualmente está restringido casi completamente a los pacientes oncológicos. La mejoría en el acceso universal a cuidados paliativos, es una iniciativa que ciertamente ayudaría a mejorar las condiciones en que las personas llevan adelante su último tiempo de vida, con mejor confort, acompañamiento y alivio de síntomas”, comentó.

Y agregó: “Por otra parte, estos proyectos buscan legislar sobre la muerte médica asistida, que comprende la eutanasia y suicidio médicamente asistido. Este es un aspecto mucho más controvertido de la Ley. Por un lado está el respeto a la autonomía de las personas que quieran terminar con su vida si se encuentran en una situación de enfermedad progresiva, avanzada, que causa mucho sufrimiento y que es irreversible. Por otro lado está el escaso acceso a cuidados paliativos actualmente, que puede empujar a las personas en esta condición a solicitar la eutanasia, ya que su sufrimiento no encuentra un apoyo en los sistemas de salud nacionales. Y finalmente se debe considerar la conciencia de los médicos, que nunca se han desempeñado en Chile con la posibilidad de enfrentarse a una muerte médicamente asistida”.

El Dr. Schnettler cree que “como toda discusión legislativa, existen muchas posiciones de tipo político, valórico, religioso, o de otro tipo, que pueden enturbiar el verdadero propósito de enfrentar las necesidades de las personas en situación terminal. No se puede desconocer que estas necesidades no se han cubierto según los estándares de un país desarrollado, sobre todo el acceso universal a cuidados paliativos de calidad, por lo que pienso que es bueno que estos temas se discutan y se avance en mejorar las disposiciones legales, pero siempre debería ser en pro de las personas y no debido a intereses de otro tipo”.

¿Existen casos justificables?

Ante esta interrogante en la que muchos han incursionado, para el académico de la UCM no existen dobles lecturas. “No existe una justificación ética imperativa para que el personal de salud termine con la vida de una persona en situación terminal, incluso aunque la persona lo pida reiteradamente”, enfatizó.

“En la mayoría de los países donde se practica la eutanasia o suicidio asistido, este es un proceso que se lleva a cabo con un soporte legal que despenaliza la acción de terminar con la vida de una persona, bajo ciertos requisitos y siguiendo un estricto protocolo que garantice que no existan vicios u otros intereses de por medio”, contextualizó el cirujano pediátrico.

Debido a lo anterior Schnettler indicó que solo en ese contexto podría darse la posibilidad del suicidio asistido en el país. “Vale decir que posterior a un mandato legal, los sistemas de salud tendrían que implementar protocolos según esta normativa, reclutar a los prestadores, disponer de las instalaciones, asegurar la privacidad y que se hayan agotado otras medidas menos extremas, como el alivio de síntomas y acompañamiento integral, antes de practicar algo tan excepcional como resulta ser la eutanasia o el suicidio médicamente asistido”.