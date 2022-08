Editorial 14-08-2022

Ley de Fibromialgia



En condiciones de ser revisado por la Sala, quedó el proyecto que crea la ley de fibromialgia y dolor crónico no oncológico. Esto luego que los integrantes de la Comisión de Salud aprobaran la iniciativa en segundo trámite.



Los legisladores y el Ejecutivo propusieron diversas modificaciones al texto que apunta a mejorar la calidad de vida de estos pacientes estableciendo un sistema de cuidados que incluya derechos, tales como, un diagnóstico oportuno, acceso a tratamientos terapias físicas y psicológicas, rehabilitación, medicinas complementarias y ayudas técnicas de manera oportuna y eficaz.



Dentro de las disposiciones aprobadas en la última sesión de la Comisión de Salud, se encuentra que originalmente la moción se denominaba ley de dolor crónico no oncológico y fibromialgia pero se decidió invertir las denominaciones. Esto porque las organizaciones de estos pacientes fueron las que encabezaron la tramitación y la idea matriz siempre fue atender las necesidades asociadas a la fibromialgia.



Del mismo modo, se analizó si también debería garantizarse el acceso a la medicina herbal dado los beneficios que se reportan a nivel neurológico y reumático, aprobándose dicha indicación.



Otro aspecto relevante es que el Estado velará que toda persona con dolor crónico no oncológico o con fibromialgia tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud, independiente del tratamiento médico elegido para paliar el dolor.