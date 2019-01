Opinión 08-01-2019

Ley de Inclusión: ecos de un error

Directora liceo bicentenario Valentín Letelier)

El viernes 4 de enero, se me dio la oportunidad de concurrir a La Moneda acompañando a Daniel Sarazúa Yáñez y a sus padres, al desayuno que ofreció la presidencia, a los estudiantes del país que obtuvieron puntaje nacional en la PSU.

Tanto para nuestro ya ex estudiante como para su familia, y para mí como representante de la Comunidad Valentiniana fue un emocionante momento compartir la mesa con jóvenes diversos (as) y todos (as) brillantes alumnos (as). Desde hace una década que nuestro liceo no alcanzaba esta distinción, y era lógico que este resultado provocara sensación de orgullo, alegría en todos y cada uno de los que conformamos esta comunidad, a Linares y a su educación municipal. Por su parte el Alcalde Mario Meza, desde que conoció la noticia tomó contacto con la familia y gestionó nuestra participación en esta relevante ceremonia de orden nacional.

En varias oportunidades tanto la Ministra Marcela Cubillos como el Presidente, durante la ceremonia mencionaron como ejemplo a Daniel. Por qué?. Sostengo que había un reconocimiento de las autoridades al esfuerzo, al mérito, dedicación y ellos entienden las dificultades adicionales como la escasez de recursos, las distancias que deben recorrer, reducida oferta escolar y oferta universitaria que experimenta un estudiante en regiones.

Daniel, será un futuro Ingeniero Civil, las universidades lo han llamado para ofrecer becas, ayudas y toda clase de granjerías a su talento. Él se ganó el derecho a elegir. No le regalarán nada. Se ha ganado esta oportunidad de estudiar con gratuidad, durante cuatro años de prácticamente no faltar a clases, con su puntualidad y las buenas preguntas con que desafiaba a sus profesores (as), ahora se ha convertido en un referente. Sin embargo, con el actual sistema de admisión, esta familia de Longaví, no hubiese tenido la opción de matricular en Linares a su hijo y yo no estaría contando esta feliz historia. Es por eso la urgencia que tiene modificar la desprolija ley de inclusión vigente que se promulgó durante el gobierno de Michael Bachelet.

La Ministra, en una conversación muy cercana me comentó que el día jueves había presentado al presidente una moción para modificar el actual Sistema de admisión que, según mi opinión explicada a continuación resulta ser perverso, injusto e indigno.

En nuestro caso, para las últimas vacantes llegaron familias a hacer fila desde 04:00 de la madrugada, porque el sistema no las eligió, aún cuando el estudiante tenía méritos suficientes. El hecho que una tómbola electrónica elija el destino de una persona es por sí solo aberrante e (Indigno).

El sistema necesita correcciones para garantizar más justicia para todos los estudiantes en los criterios de priorización, como por ejemplo, algo esencial como es considerar hermanos a todos los que viven en un mismo hogar aunque no sean consanguíneos, pero que comparten ese vínculo. Se registraron casos de niños (as) que fueron destinados (as) a distintos establecimientos, o a distintas comunas aún siendo hermanos (as). No haber pensado en esto lo hace (Injusto).

Además, se requiere respetar los proyectos educativos de cada liceo sea éste técnico profesional, científico-humanista o artístico y respetar la identificación de los apoderados con ese ideario. Cada niño o joven es diferente y tiene el derecho de elegir dónde estudiar de acuerdo a sus intereses que no deben ser violentados. No hacerlo resulta (Perverso).

En estos momentos la actual Ministra Cubillos, ha cumplido su palabra y tomado cartas en el asunto, propuesta aprobada por el presidente Pinera que se resume en:

1.-Que los establecimientos que cumplan ciertos requisitos de calidad predefinidos por la Agencia de Calidad puedan ser autorizados por MINEDUC para utilizar mecanismos de admisión propios a fin de evaluar el mérito académico y otras habilidades del 100% de sus postulantes.

2.-Que los liceos, que en sus proyectos educativos declaren una opción preferente por la educación de alumnos vulnerables y migrantes puedan ser autorizados para aumentar el porcentaje de alumnos prioritarios, siempre que estén ordenados en categoría de desempeño alto o medio por la Agencia de la Calidad.

En el fondo, lo que la modificación de esta fallida ley de inclusión persigue es asegurar mayor equidad y justicia social para los más necesitados, derecho que irónicamente la misma ley vulnera, en la población preferentemente atendida por nosotros (as), los (as) que creemos que es posible entregar educación municipalizada de la mejor calidad posible. Gracias Daniel, Gracias Karla Toledo, estuviste a un punto de convertir otro puntaje nacional. Así como el grueso de nuestros estudiantes que superaron los puntajes obtenidos el año pasado.

¡Gracias a todos nuestros estudiantes y profesores por encumbrar el nombre de nuestro Liceo Bicentenario Valentín Letelier!.





(Isabel rodríguez Pincheira