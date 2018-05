Política 16-05-2018

Ley de Inversión: Senador Galilea espera impacto positivo en el desarrollo del Maule



El senador por la región del Maule, Rodrigo Galilea, asistió a la firma del proyecto de ley presentado por el Presidente Sebastián Piñera, que busca impulsar la inversión y destrabar los proyectos existentes.

Ante esto, el parlamentario se mostró optimista y opinó que es una excelente oportunidad para impulsar el desarrollo del país y terminar con las trabas al crecimiento económico. “Este proyecto de ley busca simplificar y optimizar los plazos para trámites que signifiquen inversión en Chile. Estamos muy conscientes que Chile necesita avanzar, de que sin crecimiento no hay progreso ni oportunidades y, por lo tanto, lo que el Presidente quiere es revisar y pronunciarse respecto de ciertas normas reglamentarias o legales que en la práctica han impedido al país avanzar con la prontitud que necesita.”

Por otra parte, el Presidente Piñera firmó el decreto que crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), cuyo objetivo es coordinar y agilizar el proceso de autorización de los grandes proyectos de inversión del país, sean públicos o privados.

El senador explica que esta oficina GPS, “busca ayudar a que todos los proyectos sustentables sean aprobados rápidamente, en Chile existen proyectos por más de 65 millones de dólares, que están trabados en algún aspecto de la burocracia estatal”.

EL IMPACTO EN EL MAULE

Sin duda, esta iniciativa puede traer grandes cambios al país, pero el senador Galilea destacó principalmente lo importante que puede ser este trabajo para el desarrollo de la región que representa en el Senado: “Esto para la región del Maule es muy relevante. Hay grandes proyectos pendientes en términos de riego, pensemos solamente en los embalses. O también en la infraestructura; en la doble vía que tiene que haber desde la Ruta 5 hasta Constitución y en terminar la ruta costera por la provincia de Curicó, son solo dos ejemplos de grandes inversiones que necesitan hacerse rápido y que no pueden quedar entrampadas”.

Asimismo, Galilea se comprometió a no soltar este tema por la tremenda relevancia que tiene para la región, “por eso yo, como senador y como miembro de la Comisión de Economía del Senado, voy a hacer un seguimiento y a impulsar este tipo de iniciativas del Ministerio de Economía para que este tipo de posibilidades de invertir y hacer progresar el Maule sean cada vez mayores”.