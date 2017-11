Política 19-11-2017

Ley de presupuesto para la Nación 2018 se discutirá esta semana en la Cámara

Tras un arduo trabajo desarrollado a nivel de Subcomisiones y de la Comisión Mixta de Presupuesto, la Cámara de Diputados se apronta a desarrollar la discusión y votación del proyecto (boletín 11452) que definirá el erario nacional para el año 2018, con ingresos del gobierno central por $41.476.580 millones y gastos por $45.198.536 millones. Conforme a los acuerdos de los Comités Parlamentarios, el martes 21 de noviembre la Sala se convocará para conocer los informes de las 29 partidas presupuestarias y discutir en general la iniciativa legal. Para dicho efecto se destinarán cuatro horas distribuidas proporcionalmente entre las distintas bancadas parlamentarias. Los legisladores determinaron que la presentación de indicaciones o la solicitud de división de la votación de algún artículo o partida solo se admitirá hasta las 15:30 horas del martes 21 de noviembre. Para estos efectos deberá utilizarse el formulario disponible, presentándose cada solicitud por separado. Las indicaciones que no cumplan estos requisitos no serán admitidas. Al término de las cuatro horas de debate se procederá a votar en general el proyecto y se entenderá que todos los artículos y partidas que no hayan sido objeto de indicaciones y aquellos respecto de los cuales no se haya pedido votación separada, se tendrán por aprobados también en particular