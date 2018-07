Editorial 21-07-2018

Ley de Urgencia

La Superintendencia de Salud del Maule, preocupada de los derechos en Salud de las personas, busca orientar a los usuarios y entrega diversos consejos prácticos para un buen uso del sistema de salud.

¿Cuándo se debe activar la Ley de Urgencia?. Cuando una persona sufre una urgencia impostergable, que pone en riesgo su vida o la pérdida definitiva de la función de un órgano o una extremidad, tiene el derecho a recibir atención inmediata en el servicio de urgencia más cercano, sea público o privado.

No deben existir condicionamientos para la atención y sin importar cuál sea su situación económica, o si pertenece a Fonasa o a una Isapre.

Para los beneficiarios de FONASA, la ley establece que idealmente deberán acudir a un establecimiento público de salud. Si dada la circunstancia de Urgencia Vital se atiende fuera de esta red, vale decir, un centro de salud privado, se deberá gestionar por parte de FONASA el traslado o rescate del paciente a un establecimiento de la red, una vez se encuentre estabilizada la persona y de acuerdo a la disponibilidad de camas.

Para los beneficiarios de Isapre, la ley indica que deberá –idealmente- acudir a la Clínica u Hospital establecido en su plan de salud, si es que posee un prestador preferente

Los prestadores no pueden negar la atención de salud, ni exigir un cheque, pagaré, u otro documento o dinero en efectivo en garantía para otorgar las prestaciones. Tanto FONASA como las Isapres pagan directamente al hospital o clínica las atenciones calificadas como ‘urgencia vital’ o ‘emergencia’ por el médico tratante.

Este tipo de atención no representa gratuidad sino que es un préstamo legal de la atención. Posteriormente las aseguradoras cobrarán al paciente los copagos respectivos, pudiendo incluso acceder de manera automática a un préstamo legal.